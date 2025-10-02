İlk ortaya çıktığı günden bu yana koronavirüs defalarca mutasyona uğradı. Alfa, Delta, Omicron, Eris, Pirola, Flirt gibi isimlerle varyant farklı semptomlarla gündeme geldi. Son dönemde ise adını oldukça ürkütücü bir metafordan alan Frankenstein varyantı konuşulmaya başlandı. Peki, Frankenstein varyantı nedir? Frankenstein varyantı belirtileri nelerdir? Frankenstein varyantı Türkiye'de görüldü mı?

FRANKENSTEİN VARYANTI NEDİR?

Frankenstein varyantı, COVID-19’un Omicron kökenli farklı alt türlerinin birleşerek ortaya çıkardığı melez bir varyanttır. Klasik mutasyonlardan farklı olarak, bu varyant rekombinasyon adı verilen bir süreç sonucunda oluşur. Yani bir kişi aynı anda birden fazla alt varyantla enfekte olduğunda, virüsler genetik materyallerini birleştirerek yeni bir varyant meydana getirebilir. “Frankenstein” ismi de bu birleşik yapısından kaynaklanır.

Bu varyant, farklı alt türlerin genetik özelliklerini taşıdığı için bağışıklık sisteminden kaçma potansiyelini artırabilir ve bulaşıcılığını yükseltebilir.

Şu ana kadar yapılan gözlemler, Frankenstein varyantının ciddi hastalık riski oluşturup oluşturmadığı konusunda kesin bir sonuç vermese de, daha kolay yayılabileceğine dair güçlü veriler bulunmaktadır.

FRANKENSTEİN VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Frankenstein varyantı enfeksiyonunda görülen belirtiler, klasik COVID-19 semptomlarına benzerlik gösterse de bazı farklılıklar da ortaya çıkar. Frankenstein varyantında genel olarak bildirilen belirtiler şunlardır: