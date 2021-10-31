Fransa'da bir ilk: Porno yıldızları istismarla suçlanıyor

31 Ekim 2021 Pazar, 16:17

Bir dijital yayın sitesinde bulunan porno videolar nedeniyle Fransa’da üç kişi gözaltına alındı. Tutuklamalar, kadınların Fransız porno sektöründe karşı karşıya kaldıkları taciz ve istismar hakkında konuşmaya başlamasından bir yıl sonra geldi.

Soruşturmaya yakın bir kaynak, müfettişlerin en az 50 istismar mağduru tespit ettiğini AFP'ye söyledi.

FRANSA’DA BİR İLK

Fransa'da ikisi porno film yapımcısı olmak üzere 4 kişi 2020'de seks amaçlı insan ticareti ve modern kölelikle suçlanmıştı. Fakat bu porno oyuncularının istismarla suçlandığı ilk vaka.

Amatör porno platformu olarak pazarlanan bir site hakkında 2020'de yapılan bir soruşturma, sektördeki düzinelerce kadını öne çıkmaya ve hem amatör hem de profesyonel film setlerinde karşılaştıkları istismarla ilgili deneyimlerini paylaşmaya teşvik etmişti.

Bir oyuncu 2020'de bir yönetmenin kendisini günlerce acı içinde bırakan eylemlere zorladığını söylemişti. Diğer kadınlar da yönetmenler tarafından daha önce konuşulmayan sahneleri kabul etmeye zorlandıklarında yaşadıklarını anlatmıştı.

Bir oyuncu, prezervatif takmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını söylemişti. Erkeğin cinsel yolla bulaşan hastalıklar testinde negatif sonuç aldığına dair yalan söylediğini ve aslında bulaşıcı uçuk taşıdığını anlamıştı.

İlk olarak bir sosyal medya kampanyası olarak ortaya çıkan ve dünyanın dört bir yanında kadınların iş yerlerinde maruz kaldıkları cinsel istismar hakkında konuşmalarını sağlayan MeToo hareketi bu yıl Fransa'da yeniden canlandı.

Independent Türkçe’nin aktardığına göre; Fransız Adalet Bakanı şubatta sosyal medya etiketinin ensest ve çocuk istismarı vakalarıyla yeniden trend olmaya başlamasını takiben çocuk istismarına karşı daha iyi yasal koruma sözü vermişti.

Bu sırada bu yıl ABD'de porno yıldızı Ron Jeremy, 21 kadın ve kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.