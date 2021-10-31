Fransa'da bir ilk: Porno yıldızları istismarla suçlanıyor
Fransa'da 4 porno aktörünün cinsel istismarla suçlandığı bildirildi. Bu, ülkenin yetişkin film sektöründe bir ilk. Daha önce iki Fransız porno film yapımcısı 2020'de seks amaçlı insan ticareti ve modern kölelikle suçlanmıştı.
Bir dijital yayın sitesinde bulunan porno videolar nedeniyle
Fransa’da üç kişi gözaltına alındı. Tutuklamalar, kadınların Fransız porno
sektöründe karşı karşıya kaldıkları taciz ve istismar hakkında konuşmaya
başlamasından bir yıl sonra geldi.
Soruşturmaya yakın bir kaynak, müfettişlerin en az 50
istismar mağduru tespit ettiğini AFP'ye söyledi.
FRANSA’DA BİR İLK
Fransa'da ikisi porno film yapımcısı olmak üzere 4 kişi
2020'de seks amaçlı insan ticareti ve modern kölelikle suçlanmıştı. Fakat bu
porno oyuncularının istismarla suçlandığı ilk vaka.
Amatör porno platformu olarak pazarlanan bir site hakkında
2020'de yapılan bir soruşturma, sektördeki düzinelerce kadını öne çıkmaya ve
hem amatör hem de profesyonel film setlerinde karşılaştıkları istismarla ilgili
deneyimlerini paylaşmaya teşvik etmişti.
Bir oyuncu 2020'de bir yönetmenin kendisini günlerce acı içinde
bırakan eylemlere zorladığını söylemişti. Diğer kadınlar da yönetmenler
tarafından daha önce konuşulmayan sahneleri kabul etmeye zorlandıklarında
yaşadıklarını anlatmıştı.
Bir oyuncu, prezervatif takmayan bir erkekle cinsel ilişkiye
girmeye zorlandığını söylemişti. Erkeğin cinsel yolla bulaşan hastalıklar
testinde negatif sonuç aldığına dair yalan söylediğini ve aslında bulaşıcı uçuk
taşıdığını anlamıştı.
İlk olarak bir sosyal medya kampanyası olarak ortaya çıkan
ve dünyanın dört bir yanında kadınların iş yerlerinde maruz kaldıkları cinsel
istismar hakkında konuşmalarını sağlayan MeToo hareketi bu yıl Fransa'da
yeniden canlandı.
Independent Türkçe’nin aktardığına göre; Fransız Adalet
Bakanı şubatta sosyal medya etiketinin ensest ve çocuk istismarı vakalarıyla
yeniden trend olmaya başlamasını takiben çocuk istismarına karşı daha iyi yasal
koruma sözü vermişti.
Bu sırada bu yıl ABD'de porno yıldızı Ron Jeremy, 21 kadın ve kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.
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