Porno içerikleri durdurmak için cep telefonu mağazalarına bomba yerleştirdi

26 Eylül 2021 Pazar, 11:41

Michigan eyaletinde 15 Eylül'de, ABD'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden AT&T ve mobil ağ sağlayıcısı Verizon firmasına ait iki mağazanın yakınında iki şüpheli paket tespit edildi.

Üzerinde siyah bant ve birer tel kablo bulunan paketler FBI'ın bomba imha ekibi tarafından incelemeye alındı.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; inceleme sonucunda eyaletin Marie ve Cheboygan bölgelerinde ele geçirilen paketlerin içinde el yapımı patlayıcı bulunduğu tespit edildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında telefon mağazalarının kamera kayıtlarını inceleyen FBI görevlileri, patlayıcıların John Douglas Allen tarafından yerleştirildiğini anladı.

TEHDİT MEKTUBU DA BIRAKTI

75 yaşındaki şüphelinin, bombaların yanı sıra puantiyeli bir zarf içinde söz konusu telekomünikasyon şirketlerini hedef alan bir tehdit notu bıraktığı da ortaya çıktı.

Notta, "Neredeyse 30 kişilik bir ekibiz. Bu ülkeyi baştan sonra katederek şehir içindeki iletişim kulelerini yok etmeye hazırız" ifadelerine yer verildi.

Zarfın içindeki metinde saldırıların durdurulması için bazı şartlar bulunduğu da belirtildi.

Bunlardan biri, "Ahlakdışı içeriklerin bulunduğu tüm iletişimler sona erdirilmeli. Buna küfür, pornografi ve diğer tüm ahlakdışı içerikler dahil" şeklinde ifade edildi. Talebin gerçekleştirilmesi için şirketlere 6 ay süre tanındı.

Mektupta yer alan diğer şartta da şirketlerden Ahlaki Telekomünikasyon Koalisyonu (Coalition for Moral Telecommunication -CMT) adlı bir kuruluşa 5 milyon dolar göndermeleri istendi. Ayrıca gruptan biri yakalanırsa şirketlerin "başlarının derde gireceği" belirtildi. Öte yandan, FBI yetkilileri CMT'nin gerçek bir kuruluş olmadığını ve şüphelinin şantaj girişiminde bulunduğunu söyledi.

Mektupta CMT adlı grubun şu ana dek 27 eyalette takipçisi olduğu da iddia edildi.

FBI tarafından yakalanan Allen hakkında şantaj ve eyaletler arası ticarette kullanılan mülke zarar vermeye kalkışma suçlarından soruşturma başlatıldı.

Söz konusu suçların her biri için şüpheli 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.