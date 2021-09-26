Porno içerikleri durdurmak için cep telefonu mağazalarına bomba yerleştirdi
ABD'de bir kişi hakkında, porno içeriklerin yayılmasını önlemek için cep telefonu mağazalarının etrafına boru tipi bomba koyarak saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Şüpheli John Douglas Allen’ın LinkedIn profilini inceleyen FBI görevlileri, kendisinin emekli bir madenci olduğunu belirledi.
Michigan eyaletinde 15 Eylül'de, ABD'nin en büyük
telekomünikasyon şirketlerinden AT&T ve mobil ağ sağlayıcısı Verizon
firmasına ait iki mağazanın yakınında iki şüpheli paket tespit edildi.
Üzerinde siyah bant ve birer tel kablo bulunan paketler
FBI'ın bomba imha ekibi tarafından incelemeye alındı.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre; inceleme
sonucunda eyaletin Marie ve Cheboygan bölgelerinde ele geçirilen paketlerin
içinde el yapımı patlayıcı bulunduğu tespit edildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında telefon mağazalarının
kamera kayıtlarını inceleyen FBI görevlileri, patlayıcıların John Douglas Allen
tarafından yerleştirildiğini anladı.
TEHDİT MEKTUBU DA BIRAKTI
75 yaşındaki şüphelinin, bombaların yanı sıra puantiyeli bir
zarf içinde söz konusu telekomünikasyon şirketlerini hedef alan bir tehdit notu
bıraktığı da ortaya çıktı.
Notta, "Neredeyse 30 kişilik bir ekibiz. Bu ülkeyi
baştan sonra katederek şehir içindeki iletişim kulelerini yok etmeye
hazırız" ifadelerine yer verildi.
Zarfın içindeki metinde saldırıların durdurulması için bazı
şartlar bulunduğu da belirtildi.
Bunlardan biri, "Ahlakdışı içeriklerin bulunduğu tüm
iletişimler sona erdirilmeli. Buna küfür, pornografi ve diğer tüm ahlakdışı
içerikler dahil" şeklinde ifade edildi. Talebin gerçekleştirilmesi için
şirketlere 6 ay süre tanındı.
Mektupta yer alan diğer şartta da şirketlerden Ahlaki
Telekomünikasyon Koalisyonu (Coalition for Moral Telecommunication -CMT) adlı
bir kuruluşa 5 milyon dolar göndermeleri istendi. Ayrıca gruptan biri
yakalanırsa şirketlerin "başlarının derde gireceği" belirtildi. Öte
yandan, FBI yetkilileri CMT'nin gerçek bir kuruluş olmadığını ve şüphelinin
şantaj girişiminde bulunduğunu söyledi.
Mektupta CMT adlı grubun şu ana dek 27 eyalette takipçisi
olduğu da iddia edildi.
FBI tarafından yakalanan Allen hakkında şantaj ve eyaletler
arası ticarette kullanılan mülke zarar vermeye kalkışma suçlarından soruşturma
başlatıldı.
Söz konusu suçların her biri için şüpheli 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
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