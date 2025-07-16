Fransız ordusundan robot asker devrimi: İlk kara robotları 3 yıl içinde envantere alınıyor

Fransız ordusu, savaş alanında insan askerleri destekleyecek robotların geliştirilmesinde büyük bir adım atıyor. Geleceğin çatışmalarına hazırlık kapsamında yürütülen robotik ordu projesinde, ilk gelişmiş kara robotlarının üç yıl içinde konuşlandırılması hedefleniyor. 2040 için belirlenen nihai hedefin öne çekilebileceği sinyali verilirken, Fransız ordusu, "yüksek yoğunluklu savaş" konseptiyle uyumlu otonom sistemler üzerine yoğunlaşıyor.

ROBOT ORDU HEDEFİ ERKEN GERÇEKLEŞEBİLİR

Fransa Kara Kuvvetleri'nin Geleceğin Muharebe Programları Komutanı General Bruno Baratz, 2021’de açıklanan 2040 hedefinin önüne geçilebileceğini belirtti. Baratz, "Üç yıl içinde oldukça gelişmiş bir şey elde etmeyi ve ilk kara robot kabiliyetlerini kuvvetlerimize kazandırmayı umuyoruz" dedi. Bu sistemlerin, savaş alanında pratik fayda sağlayacak şekilde erken safhada konuşlandırılması planlanıyor.

YENİ NESİL SAVAŞLARA HAZIRLIK

Fransız askeri yetkililer, bu girişimi "yüksek yoğunluklu savaşlara" hazırlık stratejisinin bir parçası olarak konumlandırıyor. Plan; ekipman modernizasyonunu, yedek birliklerin genişletilmesini, özel sektörle iş birliklerini ve yeni nesil drone-robot yatırımlarını kapsıyor.

ASKERÎ ROBOTLAR TESTTE: COHOMA ZORLUKLARI

CoHoMa (İnsan-Makine İşbirliği) meydan okuma programı kapsamında, robotların doğrudan düşmanla temasta ne kadar etkili olabilecekleri test ediliyor. Fransız Kara Ordusu teknik birimi başkanı General Tony Maffeis, "Robotlar şu anda birliklerimizi koruma konusunda oldukça faydalı. Şimdi onları düşmanla temasta ne kadar etkili olduklarını göstermek üzere sınamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.