Frida Kahlo'nun otoportresi rekor fiyata satıldı
20. yüzyılın en önemli ressamlarından Frida Kahlo'nun otoportresi New York'taki açık artırmada 34,9 milyon dolara satıldı.
20. yüzyılın en önemli ressamlarından Frida Kahlo'nun otoportresi New York'taki açık artırmada 34,9 milyon dolara satıldı.
Meksikalı ressam Kahlo'nun Sotheby's Müzayede Evi'nde satılan "Diego y Yo" (Diego ve Ben) adlı eseri, sanatçının son otoportrelerinden biriydi.
Bunun Latin Amerika'dan bir sanat eserine ödenen en yüksek fiyat olduğu açıklandı.
Daha önceki rekor, Frida'nın fırtınalı bir ilişki yaşadığı Diego Rivera'nın 2018'de 9,76 milyon dolara satılan eseriydi.
Eserde gözü yaşlı Frida Kahlo'nun alnına eşi Diego Rivera resmedilmiş.
Sotheby's Müzayede Evi resmi "Kahlo'nun açık artırmaya çıkarılmış en önemli eserlerinden biri" olarak tanıtmıştı.
New York Times, resmin Arjantin'de bir müze sahibi olan Eduardo F. Cosantini tarafından satın alındığını yazdı.
Otoportre bundan önce 1990 yılında 1,4 milyon dolara satılmıştı.
1907 doğumlu Kahlo, yerli Meksika sanatına eserlerinde yer veriyordu.
Geçirdiği çocuk felci ve trafik kazası nedeniyle yaşamı fiziksel acılarla da dolu geçen Frida Kahlo 1954 yılında hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
En Çok Okunan Haberler
- Doğa Rutkay kaza geçirdi
- İşte AKP'nin Erdoğan seçilmezse planı
- İmkanınız varsa şimdi alın çağrısı yapıldı
- Bakan Elvan konuştu dolar ve euro fırladı
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- Erdoğan açtı, Bahçeli kapattı
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- Tahmin verildi: Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?
- İş Bankası Genel Müdürü tahminini açıkladı