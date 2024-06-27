'Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı: 'Birden fazla kişi suçlanabilir'
Evinin jakuzisinde ölü bulunan 'Friends' oyuncusu Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya yakın kaynaklar, "birden fazla kişinin" suçlanabileceğini iddia etti.
Los Angeles polisi, 'Friends' dizisinde Chandler Bing karakterini canlandıran oyuncu Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğünü açıklansa da ancak soruşturmada, Perry'nin vücudunda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılıyor.
People dergisinin haberine göre, soruşturmaya yakın kaynaklar Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturmada "sona yaklaşıldığını" ve "birden fazla kişinin" suçlanabileceğini iddia etti.
"Kaza" olarak değerlendirilen ölümünde boğulma da etkili bir faktör olarak listelenmişti.
BİRÇOK KEZ REHABİLİTASYON MERKEZİNDE TEDAVİ GÖRDÜ
Perry, aşırı dozdan önce depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin infüzyon tedavisi görüyordu. Ancak raporda kendisine verilen son ketamin tedavisinin ölümünden bir buçuk hafta önce olduğu belirtildi. Perry kariyerinin zirvesindeyken uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu ve birçok kez rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü.
Oyuncu, 2016 yılında BBC Radyo 2'ye verdiği röportajda, içki ve uyuşturucu madde bağımlılığı yüzünden Friends dizisinin üç yıllık çekimlerini hatırlamadığını söyledi.
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