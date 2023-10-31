Friends ekibinden Matthew Perry açıklaması: 'Büyük yıkım yaşadık...'

Dünyaca ünlü aktör Matthew Perry'nin 28 Ekim'deki ölümünün ardından "Friends" dizisindeki rol arkadaşları ortak bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 08:39
Friends ekibinden Matthew Perry açıklaması: 'Büyük yıkım yaşadık...'
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"Friends" dizisinde canlandırdığı "Chandler Bing" karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Evindeki jakuzide ölü bulunan ünlü aktörün Friends dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc ortak bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu anlaşılmaz kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte."


Friends Matthew Perry

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