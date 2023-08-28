Duygusal bağdan arındırılmış ilişki: Friends with Benefits nedir?

Yayınlanma: 28.08.2023 - 15:00

Güncelleme: 28.08.2023 - 15:17

Günümüzde ilişki dinamikleri, geleneksel normlardan farklılaşarak çeşitleniyor. "Friends with Benefits" yani "Arkadaşlar Arasında Cinsel İlişki" olarak adlandırılan yaklaşımın en temel özelliği burada çiftlerin arkadaş olması.

FRİENDS WİTH BENEFİTS NEDİR?

"Friends with benefits", duygusal taahhütlerin olmadığı ve sadece cinsel ilişkinin paylaşıldığı bir tür ilişki anlayışını ifade eder. Bu tür ilişkilerde, iki kişi arasında romantik bir ilişki veya duygusal bağ bulunmaz; ancak cinsel çekim ve tatmin paylaşılır. "Friends with benefits" ilişkisi, insanlar arasında açık iletişim ve rıza temelinde gerçekleşir.

Bu tür ilişkilerde, taraflar cinsel anlamda birbirine yakın hisseder ve birlikte zaman geçirmekten hoşlanırlar. Ancak romantik duygular, bağlılık veya uzun vadeli taahhütler gibi ögeler yerine, cinsel yakınlık ve arkadaşlık ilişkisi öne çıkar. Taraflar, samimi bir arkadaşlık içinde bir araya gelirler ve cinsel tatmin sağlayan bir ilişki sürdürmeyi tercih ederler.

"Friends with benefits" ilişkileri, bazen daha geleneksel romantik ilişkilerin yaşanamayacağı durumlarda veya kişisel tercihler doğrultusunda tercih edilebilir. Ancak bu tür ilişkilerde de zaman zaman karmaşık duygusal durumlar veya beklentiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bu tür ilişkilerde açık iletişim, sınırların net belirlenmesi ve tarafların rızası önemlidir.

FRİENDS WİTH BENEFİTS İLİŞKİSİ NASIL BİTİRİLİR?

"Friends with benefits" ilişkisi, insanlar arasında duygusal bağ olmaksızın sadece cinsel ilişkilerin olduğu bir durumu tanımlar. Ancak böyle bir ilişki, zamanla karmaşık hale gelebilir ve duygusal zorluklar yaşanabilir. Eğer bu tür bir ilişkiden çıkmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları göz önünde bulundurabilirsiniz:

Kendi Duygusal Durumunuzu Değerlendirin: İlk adım olarak, kendi duygusal durumunuzu dürüstçe değerlendirin. Bu tür bir ilişkinin size nasıl etki ettiğini düşünün. Eğer duygusal olarak rahatsız hissediyorsanız veya daha fazlasını istediğinizi fark ediyorsanız, bu konuda net olmalısınız.

Açık ve Dürüst Olun: İyi iletişim, her türlü ilişkide önemlidir. Partnerinizle duygusal olarak nerede olduğunuzu ve ilişkinizin ne yönde ilerlemesini istediğinizi açıkça paylaşın. Duygusal bir bağ kurma veya daha ciddi bir ilişki istiyorsanız, bunu samimi bir şekilde ifade edin.

Beklentileri Konuşun: İlişkinizdeki beklentileri netleştirmek önemlidir. Siz ve partneriniz neleri istediğinizi ve bu noktada nereye gitmek istediğinizi anlamalısınız. Eğer partneriniz sadece arkadaşlar arasında cinsel ilişkiyi sürdürmeyi istiyorsa, bu durumu kabul etmeyi veya ilişkiyi sonlandırmayı düşünmelisiniz.

Uzak Durma ve Sınırlar Koyma: Eğer daha fazla duygusal bağ kurma veya daha ciddi bir ilişki istiyorsanız, bu türden cinsel ilişkileri uzaklaşarak sonlandırabilirsiniz. Sınırlar koymak ve iletişimi sınırlamak, bu türden ilişkileri sonlandırmayı kolaylaştırabilir.

Kendinize Zaman Verin: Bu tür bir ilişkiden çıkmak zaman alabilir. Duygusal bağlar gelişmişse, bu bağları koparmak kolay olmayabilir. Kendinize zaman verin ve duygusal süreci yönetmeye çalışın.

Destek Alın: Arkadaşlarınızdan veya ailenizden destek almak, duygusal olarak zorlayıcı olabilecek bir durumla başa çıkmak için yardımcı olabilir. Hislerinizi ve düşüncelerinizi paylaşarak destek alabilirsiniz.