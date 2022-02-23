Friends'in ünlü oyuncusundan 'estetik' itirafı: 'Gerçekten tuhaf görünüyorum'

23 Şubat 2022 Çarşamba, 11:55

Fenomen dizi Friends'in ünlü oyuncusu Courteney Cox geçmişte yaptırdığı estetik ameliyatlara ve şu an nasıl göründüğüne dair konuştu. Uzun süre genç kalma konusunda takıntılı davrandığını belirten aktris bir noktada kendisini durdurduğunu söyledi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; 57 yaşındaki oyuncu Sunday Times Style'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Gençmişim gibi hissediyorum. 30'lu yaşlarında çok fazla arkadaşım var ve buna dair pek düşünmüyorum."

Ünlü oyuncu üstüne kafa yormadığı sürece genç arkadaşlarıyla kendisini aynı yaşta gördüğünü dile getirdi.

60 yaşına merdiven dayayan Cox şunları ekledi:

"Aman Tanrım. Bunu duymak veya söylemek bile çok zor. İnanamıyorum. 60 yaşında olmanın hiçbir sakıncası yok, sadece buna inanamıyorum."

"YILLARCA GENÇLİĞİ KOVALAMAYA ÇALIŞTIM"

Cox, yaşlanmaya karşı önlem alması gerektiğine dair baskı hissettiğinden de bahsetti ve eskiden yaptırdığı estetik operasyonların yüzünü tuhaf bir hale soktuğunu söyledi.

Aktris ayrıca 1990'lar ve 2000'lerde Friends'deki karakteri Monica Geller gibi görünmeye çalışmaktan da vazgeçtiğini belirtti. Cox, "'Ah değişiyorum, yaşlı görünüyorum' dediğim bir dönem vardı. Ve yıllarca gençliği kovalamaya çalıştım" dedi. Cox o dönem şu an asla yaptırmayacağı şeyler denediğini belirtti. Aktris nihayetinde bu takıntının çılgınlık olduğunu ve durması gerektiğini düşünmüş.

Aktrisin korku-komedi türündeki yeni dizisi Shining Vale 6 Mart'tan itibaren Starz'da yayımlanacak.