Friends dizisinin Chandler'ı Matthew Perry, kendi hayatını anlatacak

01 Kasım 2021 Pazartesi, 00:00

Unutulmaz dizi Friends'te canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry, hayatını kaleme alıyor.

Sky News'un haberine göre, yayıncı Flatiron Books, Perry'nin henüz adı belli olmayan kitapta okuyucuları Friends dizisinin "perde arkası"na götüreceğini belirtti.

Kitap, aynı zamanda 52 yaşındaki oyuncunun uzun bir süre tedavi gördüğü madde bağımlılığı ve alkol sorunları geçmişine odaklanacak.

'HERKESE IŞIK TUTACAK BİR KİTAP'

Yayıncının açıklamalarında şu ifadeler kullanıldı:

"Perry kitapta okuyucuları, tüm zamanların en başarılı sit-com'unun sahne arkasına ve ses sahnesine götürürken, bağımlılıkla olan özel mücadelelerini de anlatıyor. Perry'nin Friends'in kadrosundan olan anıları, gözü kara, dürüst, dağınık ve komik. Bu, Friends hayranlarının beklediği ama aynı zamanda kendileri veya sevdikleri için kendi savaşında olan herkese güçlü bir ışık tutacak bir kitap."

Matthew Perry, Friends dizisi sırasında bağımlılığıyla mücadele eden, en çok tanınan ve en çok kazanan televizyon yıldızlarından biriydi. Perry'nin görünüşü, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle her sezonda büyük ölçüde değişiyordu.

2001’DE REHABİLİTASYONA GİRMİŞTİ

Oyuncu 2001’de rehabilitasyona girmesinin ardından, 2016 yılında BBC'ye verdiği röportajda durumunun, Friends'te üçüncü ve altıncı sezon arasındaki zamanının neredeyse üç yılını hatırlayamayacak kadar kötü olduğunu belirtmişti.

Kitabın 2022 sonbaharında çıkması planlanıyor.