Friends dizisinin Chandler'ı Matthew Perry, kendi hayatını anlatacak
Yıldızı Friends dizisi ile parlayan ünlü oyuncu Matthew Perry, bir otobiyografi yayınlayacak. Perry, kitapta Friends dizisinin perde arkasında neler yaşandığına ve uzun bir süre tedavi gördüğü bağımlıkla ilgili sorununa odaklanacak.
Unutulmaz dizi Friends'te canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle
tanınan Matthew Perry, hayatını kaleme alıyor.
Sky News'un haberine göre, yayıncı Flatiron Books, Perry'nin henüz adı belli olmayan kitapta okuyucuları Friends dizisinin "perde arkası"na götüreceğini belirtti.
Kitap, aynı zamanda 52 yaşındaki
oyuncunun uzun bir süre tedavi gördüğü madde bağımlılığı ve alkol sorunları
geçmişine odaklanacak.
'HERKESE IŞIK TUTACAK BİR KİTAP'
Yayıncının açıklamalarında şu ifadeler kullanıldı:
"Perry kitapta okuyucuları, tüm zamanların en başarılı
sit-com'unun sahne arkasına ve ses sahnesine götürürken, bağımlılıkla olan özel
mücadelelerini de anlatıyor. Perry'nin Friends'in kadrosundan olan anıları,
gözü kara, dürüst, dağınık ve komik. Bu, Friends hayranlarının beklediği ama
aynı zamanda kendileri veya sevdikleri için kendi savaşında olan herkese güçlü
bir ışık tutacak bir kitap."
Matthew Perry, Friends dizisi sırasında bağımlılığıyla
mücadele eden, en çok tanınan ve en çok kazanan televizyon yıldızlarından
biriydi. Perry'nin görünüşü, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle her sezonda büyük
ölçüde değişiyordu.
2001’DE REHABİLİTASYONA GİRMİŞTİ
Oyuncu 2001’de rehabilitasyona girmesinin ardından, 2016
yılında BBC'ye verdiği röportajda durumunun, Friends'te üçüncü ve altıncı sezon
arasındaki zamanının neredeyse üç yılını hatırlayamayacak kadar kötü olduğunu
belirtmişti.
Kitabın 2022 sonbaharında çıkması planlanıyor.
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