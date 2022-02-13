Çin'den 'Friends' dizisine homofobik ve cinsiyetçi sansür
Daha önce "Dövüş Kulübü" filminin sonunun değiştirilmesiyle gündeme gelen Çin'de, bu kez ilk sezonu yayımlanan sitcom dizisi Friends'in cinsellikle ilgili sahneleri sansürlendi. İzleyiciler, sosyal medya hesaplarında sansüre tepki göstererek dizinin Çin versiyonunu boykot edeceklerini söyledi.
Çin, dizi ve film de dahil olmak üzere bütün medya türleri üzerindeki sıkı denetim ve sansürlerine devam ediyor. Geçen günlerde David Fincher’ın kült filmı Fight Club, vermek istediği asıl mesaj olan 'mevcut sisteme başkaldırı' mesajı sebebiyle Çin’de sansüre uğramış ve filmin sonu tamamen değiştirilerek daha ‘sistem yanlısı’ bir hale getirilmişti. Gelen tepkilerin ardından film, orijinal sonuyla tekrar yayınlanmıştı.
Öte yandan Daha önce efsane müzik grubu Queen’i anlatan 2019 yapımı Bohemian Rhapsody fdlmindeki eşcinsel öpüşme sahnelerinin bulunduğu ve ‘gay’ kelimesinin geçtiği toplamda iki dakikadan fazla tutan sahne de filmden çıkarılmış ve film Çin’de sansürlü şekliyle yayımlanmıştı. Bunların üzerine Çin’in katı sansür politikasından nasibini alan bir diğer yapım da dünyaca ünlü sitcom dizisi Friends oldu.
HOMOFOBİK VE CİNSİYETÇİ SANSÜR
WebTekno'da yer alan habere göre; daha önce Çin’in Sohu ve iQiyi isimli yayın platformlarında sansürsüz bir şekilde yayımlanan Friends, geçen yıl oyuncu kadrosunun 15 yılı aşkın sürenin ardından bir araya geldiği Friends: The Reunion adlı özel bölümün yayımlanmasıyla birlikte Çin’de tekrar gündeme geldi.
Ancak 11 Şubat’ta Bilibili, Tencent Video, Youku, Sohu ve iQiyi gibi platformlarda yeniden yayımlanmaya başlayan diziyi izleyenler, dizinin bazı sahnelerinin sansürlendiğini fark etti.
İzleyiciler, dizinin başkarakterlerinden Joey (Matt LeBlanc) ve Chandler’ın (Matthew Perry) öpüştüğü ve bir diğer başkarakter Ross’un (David Schwimmer) eski eşi Carol’ın (Anite Barone) lezbiyen olduğunu söylediği eşcinsellik temalı sahneler diziden kaldırıldığını görünce şok oldu. Buna ek olarak Carol’ın ikinci bölümde yer aldığı sahneler de bölümden silindi.
Üstelik dizide sansür yiyen tek sahneler eşcinsellikle ilgili sahneler de olmadı. Dizide geçen “kadınların birden fazla kez orgazm olması” ifadesi, “kadınların dedikodusu bitmek bilmez” ifadesi ile değiştirildi.
Öte yandan bu sahnede İngilizce altyazının orijinal ifade şeklinde olması sebebiyle izleyiciler bunu “İngilizcelerine bir hakaret” olarak algıladı.
Uygulanan bu sansürlerin ardından Çin’in Twitter’ı diyebileceğimiz Wiebo’da dizinin hayranları tepkilerini göstererek sansürü eleştirdi. Hayranaların tepkilerini göstermek için açtıkları #FriendsCensored (FriendsSansürlendi) hashtag’i geçen cuma günü 54 milyondan fazla kez görüntülendi. Ancak Çin bir kez daha yapacağını yaptı ve bir sonraki gün bu hashtag’i de sansürledi.
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