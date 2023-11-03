Jakuzide ölü bulunmuştu: Matthew Perry adına vakıf kuruldu

Yayınlanma: 03.11.2023 - 21:26

Güncelleme: 03.11.2023 - 21:26

Dünyaca ünlü komedi dizisi Friends'te Chandler rolüyle tanınan aktör Matthew Perry, cumartesi günü 54 yaşında hayatını kaybetti. Perry, Los Angeles'taki evinde jakuzide ölü bulunmuştu.

Aktör, hayatının büyük bölümünde alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etti.

BBC’nin aktardığına göre, Matthew Perry Vakfı'ndan "Matthew Perry'nin bağımlılıkla mücadele eden başkalarına yardım etme konusundaki kalıcı kararlılığının ruhuyla, onun sözlerinden ve deneyimlerinden yola çıkarak ve onun önderliğinde Matthew Perry Vakfı'nı kurarak onun mirasını onurlandırmak için bir yolculuğa çıkıyoruz” açıklaması yapıldı.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların para toplamasına yardımcı olan National Philanthropic Trust'ın sözcüsü, yeni fonu yönettiğini doğruladı.