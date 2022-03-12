Fuat Ergin'in yeni albümü yayınlandı: '50 Kalibre'

12 Mart 2022 Cumartesi, 09:24

Yayınladığı albümler ve imza attığı projelerle Türkçe rap’te Batı Berlin ekolünü yaratan Fuat Ergin, albümün ismini; bu yıl içinde 50 yaşına girmesine ithafen “50 Kalibre” koyduğunu söylüyor.

Albümde Fuat’a Eypio, Şanışer, Joker, ZenG, Konta, Harun Adil, Kezzo, DipNot, Decoy, Efe Onat gibi isimler eşlik ediyor.

İki kez Uluslararası Turntablist Federasyonu (ITF) şampiyonluğu ünvanına sahip DJ Marc Hype, pikapların ustası DJ Boba Fettt ve DJ Buckone'ın scratch attığı albüm için Fuat Ergin de pikapların başına geçti; albümde scratch de atan Fuat altyapılarda Syncopate, OrroBeatz, Nikita Kolomiets, Joaquin Sosa, Kavi Lybarger, Kaan Germirli ve Cem Öner'le çalıştı. Albümün ilk video klibi “Göze Köz Dişe Şiş” şarkısına çekildi.