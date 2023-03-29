Funda Eryiğit ve Berkun Oya evlendi

Oyuncu Funda Eryiğit, uzun süredir birlikte olduğu yönetmen Berkun Oya ile nikâh masasına oturdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 14:24
Funda Eryiğit ve Berkun Oya evlendi
Abone Ol google-news

Son yıllarda yer aldığı Son Yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren oyuncu Funda Eryiğit, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden olayı nikah törenlerini erteleyen Funda Eryiğit ve Berkun Oya çifti evlendi.

2 yıldır aşk yaşayan çift, yakın çevresi ve ailesinin katıldığı sade bir törenle nikâh masasına oturdu.


En Çok Okunan Haberler