'1000 kişi ve 40 yöntem incelendi...' Bu flört tekniği her zaman işe yarıyor
Flört, her uzun ilişkinin başlangıcında, ilişkiyi şekillendiren son derece önemli bir dönemdir. Bu süreçte ilk izlenimler oluşur; bu kısa süreci en iyi şekilde değerlendirmek hayati önem taşır.
Eğer hoşlandığınız kişiyle iletişim kurarken nasıl davranmanız gerektiğinden emin olamıyorsanız, psikologların, çoğu zaman başarılı olduğunu iddia ettiği bu teknikten faydalanabilirsiniz...
Norveç ve ABD'den araştırmacılar, 1000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, katılımcıların 40 farklı flört yöntemine nasıl tepki verdiğini mercek altına aldı. Araştırma neticesinde, kişinin ne tür bir ilişki aradığına bağlı olarak farklı flört yaklaşımlarının etkili olabildiği tespit edildi.
GEÇİCİ İLİŞKİ ARAYANLAR
Geçici bir ilişki arayanlar, sık sık göz teması kurarak partnerinin tepkilerini inceliyor ve olumlu sinyaller arıyor. Tabii bu, ürkütücü bir şekilde karşı cinsi göz hapsine almak anlamına gelmiyor.
UZUN VADELİ İLİŞKİLER...
Uzun vadeli bir ilişki arayanlar ise karşı cinsten daha çok 'cömertlik' ve 'bağlılık' bekliyor. Çünkü hedef uzun vadeli bir ilişki ise karşınızdaki kişinin de aynı hedefe sahip olduğunu bilmek istersiniz.
HEP İŞE YARIYOR!
Psikologların tespit ettiği, pek çok durumda başarılı olan şu basit yöntem ise "komik olmak."
İyi bir mizah anlayışı, ilişkinizi daha neşeli hale getirebilir ve partnerinizin şakalarını gülmek, flörtün iyi gittiğinin bir işareti olarak kabul edilir.
Tabii ki, hiçbir tekniğin kesin bir başarı garantisi yok ve sadece komik olmak da yeterli olmayabilir. İyi bir espri anlayışına sahip olmak keskin zeka belirtisi olmakla birlikte göründüğü kadar basit değildir.
İyi bir mizah dozu, flörtünüzü etkilemek için son derece gereklidir, ancak bir komik olmayan espri, çekiciliğinizi azaltabilir.
Sonuç olarak; komik olmak basit, fakat ince bir espri anlayışına sahip olmak son derece zor bir şeydir.
Bu nedenle, aşırıya kaçmaktan uzak durmak gerekir...
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