'1000 kişi ve 40 yöntem incelendi...' Bu flört tekniği her zaman işe yarıyor

UZUN VADELİ İLİŞKİLER...

Uzun vadeli bir ilişki arayanlar ise karşı cinsten daha çok 'cömertlik' ve 'bağlılık' bekliyor. Çünkü hedef uzun vadeli bir ilişki ise karşınızdaki kişinin de aynı hedefe sahip olduğunu bilmek istersiniz.