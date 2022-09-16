16 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 10:25
<p>Haftanın son iş gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu oldu. </p> <p>İşte, <strong>16 Eylül Cuma TV</strong> yayın akışı...</p>

Haftanın son iş gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu oldu. 

İşte, 16 Eylül Cuma TV yayın akışı...

<p><strong>CUMA GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong>     20:00 Zengo (Yerli Sinema)</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong>        20:00 İyilik</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong>     20:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI     </strong>         20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong>          20:00 Kasaba Doktoru</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong>             20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong>   20:00 Güldür Güldür Show</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI </strong>          20:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü</p>

CUMA GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI      20:00 Zengo (Yerli Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 İyilik

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Kasaba Doktoru

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

TRT 2 YAYIN AKIŞI           20:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>10:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Zengo (Yerli Sinema)</p> <p>21:45 Zengo (Yerli Sinema)</p> <p>23:45 Üç Kız Kardeş</p> <p>02:45 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Zengo (Yerli Sinema)

21:45 Zengo (Yerli Sinema)

23:45 Üç Kız Kardeş

02:45 Gelinim Mutfakta

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 İyilik</p> <p>23:30 Orta Sayfa</p> <p>01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>04:15 Bay Yanlış</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:15 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)</p> <p>23:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)</p> <p>02:00 Aramızda Kalsın</p> <p>03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:30 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)

23:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)

02:00 Aramızda Kalsın

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:55 Yedi Numara</p> <p>08:20 Benim Adım Melek</p> <p>12:00 Anadolu’da Yaşam</p> <p>13:00 Masumlar Apartmanı</p> <p>16:30 Yeşil Deniz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:50 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kasaba Doktoru</p> <p>23:50 3’Te 3</p> <p>03:00 Masumlar Apartmanı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Yedi Numara

08:20 Benim Adım Melek

12:00 Anadolu’da Yaşam

13:00 Masumlar Apartmanı

16:30 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

23:50 3’Te 3

03:00 Masumlar Apartmanı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>18:40 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>00:20 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>03:20 Mutfak Bahane</p> <p>05:20 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Kalpazan (Yabancı Sinema)</p> <p>02:00 Kalpazan (Yabancı Sinema)</p> <p>05:30 Bir Şansım Olsa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kalpazan (Yabancı Sinema)

02:00 Kalpazan (Yabancı Sinema)

05:30 Bir Şansım Olsa

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>10:00 Karar Perdesi</p> <p>11:00 Yeryüzleri</p> <p>11:15 Nükte</p> <p>11:30 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 İzler Suretler</p> <p>13:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar</p> <p>14:00 Yabancı Sinema: Rumba</p> <p>15:30 Evliya Çelebi</p> <p>16:00 Troya Kültür Yolu Festivali</p> <p>16:30 Anadolu Arkeolojisi</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>19:00 Karalama Defteri</p> <p>19:30 Anjelika Akbar İle Sesler</p> <p>20:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü</p> <p>21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler</p> <p>22:00 Film Önü</p> <p>22:15 Yabancı Sinema: Rüzgarların Arasında (In the Crosswind)</p> <p>00:00 Film Arkası</p> <p>00:30 İhmal Edilebilir Nasihatler</p> <p>01:30 Film Önü</p> <p>01:45 Yabancı Sinema: Rüzgarların Arasında (In the Crosswind)</p> <p>03:30 Film Arkası</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

10:00 Karar Perdesi

11:00 Yeryüzleri

11:15 Nükte

11:30 Bir Resim Bir Hikaye

12:00 Hayat Sanat

12:30 İzler Suretler

13:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:00 Yabancı Sinema: Rumba

15:30 Evliya Çelebi

16:00 Troya Kültür Yolu Festivali

16:30 Anadolu Arkeolojisi

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:00 Karalama Defteri

19:30 Anjelika Akbar İle Sesler

20:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü

21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

22:00 Film Önü

22:15 Yabancı Sinema: Rüzgarların Arasında (In the Crosswind)

00:00 Film Arkası

00:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

01:30 Film Önü

01:45 Yabancı Sinema: Rüzgarların Arasında (In the Crosswind)

03:30 Film Arkası

16 Eylül cuma yayın akışı hangi film/dizi var? trt 2 filmleri star tv film ATV FOX TV Show TV TV 8

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