16 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftanın son iş gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu oldu.
İşte, 16 Eylül Cuma TV yayın akışı...
CUMA GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Zengo (Yerli Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 İyilik
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:15 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)
23:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)
02:00 Aramızda Kalsın
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 2 YAYIN AKIŞI
09:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
10:00 Karar Perdesi
11:00 Yeryüzleri
11:15 Nükte
11:30 Bir Resim Bir Hikaye
12:00 Hayat Sanat
12:30 İzler Suretler
13:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
14:00 Yabancı Sinema: Rumba
15:30 Evliya Çelebi
16:00 Troya Kültür Yolu Festivali
16:30 Anadolu Arkeolojisi
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:00 Karalama Defteri
19:30 Anjelika Akbar İle Sesler
20:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü
21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
22:00 Film Önü
22:15 Yabancı Sinema: Rüzgarların Arasında (In the Crosswind)
00:00 Film Arkası
00:30 İhmal Edilebilir Nasihatler
01:30 Film Önü
01:45 Yabancı Sinema: Rüzgarların Arasında (In the Crosswind)
03:30 Film Arkası
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- Gaziantep'te feci kaza, ölü ve yaralılar var
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- FT'den çarpıcı Türk bankaları iddiası
- e-Devlet üzerinden yeni hizmet: 1 Ekim'de başlıyor
- 'Banker Erdoğan mısın sen?'
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- AKP ve Erdoğan'a videolu gönderme
- Şehirlere göre fiyat değişecek