Taşralı(Hick) filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Taşralı filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Taşralı(Hick) filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 17:29
Taşralı(Hick) filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
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Taşralı(Hick) filminin ilk gösterimi10 Eylül 2011'de Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapıldı. Yönetmenliğini Derik Martini'nin yaptığı filmin senaryosu Andrea Portes tarafından kaleme alındı.

TAŞRALI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

“Küçük bir kasabada yetişmiş ergen Luli (Chloe Moretz), alkolik ve kendisine kötü davranan ailesini geride bırakarak Las Vegas’a kaçar. Sanatını, tabancasını ve harçlığını alarak batıya doğru otostop çeker. Luli, tartışılır gerekçeleri olan tutarsız asi Eddie (Eddie Redmayne) ve kokain bağımlısı Glenda (Blake Lively) ile yol boyunca birliktedir...

TAŞRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Chloë Grace Moretz 

Eddie Redmayne

Blake Lively 

Ray McKinnon 

 Rory Culkin

Alec Baldwin

Dave Vescio 

Anson Mount

Shaun Sipos 



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