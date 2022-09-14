Babylon filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Babylon filmi ne zaman vizyona girecek? Babylon'dan ilk fragman...

Sinamaseverler tarafından merakla beklenen Babylon filminin ilk fragmanı yayımlandı. Peki, Babylon filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Babylon filmi ne zaman vizyona girecek?

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2022 Çarşamba, 18:00
Babylon filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Babylon filmi ne zaman vizyona girecek? Babylon'dan ilk fragman...
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Babylon filminin çekimler 1 Temmuz 2021'de başladı. Oscar'lı yönetmen Damien Chazelle'in yazıp yönettiği filmin başrollerinde Brad Pitt ve Margot Robbie yer alıyor.

BABYLON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Babylon filmi  Hollywood'un altın çağında geçen bir dönem dramasını anlatıyor. 

BABYLON FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

  • Brad Pitt  
  • Margot Robbie
  • Tobey Maguire 
  • Li Jun Li 
  • Max Minghella
  • Jovan Adepo 
  • Diego Calva 
  • Katherine Waterston 

BABYLON FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Babylon filminin Türkiye'de Ocak 2023'te vizyona girmesi bekleniyor.

BABYLON'DAN İLK FRAGMANI



Babylon Babil Film Brad Pitt

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