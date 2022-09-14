Aşkın Tarifi filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Aşkın Tarifi filminin IMDb puanı kaç?

AŞKIN TARİFİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çok yetenekli bir aşçı olan Hasan Kaddam, ülkesindeki siyasi kargaşanın annesinin ölümüne sebep olması üzerine Hindistan'ı terkeder ve Fransa'ya göç eder. Burada yeni tanıştığı Marguerite'in de cesaretlendirmesiyle bir Hint restoranı açar, ancak restoranın tam karşısında bulunan Madam Mallory'nin lüks restoranı, aralarında amansız bir rekabetin doğmasına neden olacaktır.