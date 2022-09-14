Aşkın Tarifi filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Aşkın Tarifi filminin IMDb puanı kaç?
Aşkın Tarifi filmi orijinal adıyla The Hundred-Foot Journey, Richard C. Morais'in 2010 yılındaki aynı adlı romanından uyarlanan, senaryosu Steven Knight tarafından yazılan Lasse Hallström tarafından yönetilen 2014 Amerikan komedi-drama filmidir.
Televizyon ekranlarına gelen kaliteli yapımlardan biri olan film Aşkın Tarifi'ne dair merak edilenleri derledik. İşte, filme dair ayrıntılar...
AŞKIN TARİFİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Çok yetenekli bir aşçı olan Hasan Kaddam, ülkesindeki siyasi kargaşanın annesinin ölümüne sebep olması üzerine Hindistan'ı terkeder ve Fransa'ya göç eder. Burada yeni tanıştığı Marguerite'in de cesaretlendirmesiyle bir Hint restoranı açar, ancak restoranın tam karşısında bulunan Madam Mallory'nin lüks restoranı, aralarında amansız bir rekabetin doğmasına neden olacaktır.
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