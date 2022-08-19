1600'lerde Çekya'da yaşayan insanların mesajları ortaya çıktı: 'Beni görüyorsan ağla'

AA
19 Ağustos 2022 Cuma, 17:35
<p>Kuraklık krizi nedeniyle Avrupa’daki birçok göl ve akarsuyun seviyesi son yıllardaki en düşük seviyeye ulaştı.</p> <p><strong>Göllerde ve nehirlerde tarihi kuraklıkları anmak için kullanılmış olan ‘Açlık Taşları’ olarak bilinen oymalı kayalar yeniden gündeme geldi.</strong></p>

Kuraklık krizi nedeniyle Avrupa’daki birçok göl ve akarsuyun seviyesi son yıllardaki en düşük seviyeye ulaştı.

Göllerde ve nehirlerde tarihi kuraklıkları anmak için kullanılmış olan ‘Açlık Taşları’ olarak bilinen oymalı kayalar yeniden gündeme geldi.

<p>Çek Cumhuriyeti'nden başlayıp Almanya'ya kadar uzanan Elbe Nehri'nin kıyısında ortaya çıkan <strong>"Açlık Taşları" (Hunger Stones)</strong> Avrupa'daki kuraklığın ciddiyetini gözler önüne seriyor. </p>

Çek Cumhuriyeti'nden başlayıp Almanya'ya kadar uzanan Elbe Nehri'nin kıyısında ortaya çıkan "Açlık Taşları" (Hunger Stones) Avrupa'daki kuraklığın ciddiyetini gözler önüne seriyor. 

<p>Decin kentindeki nehir yatağında suların çekilmesiyle geçmişi 1616 yılına dayanan bir taşın üzerinde Almanca yazılan <strong>“Wenn du mich siehst, dann weine” (Beni görüyorsan ağla)</strong> ifadesi dikkat çekti.</p>

Decin kentindeki nehir yatağında suların çekilmesiyle geçmişi 1616 yılına dayanan bir taşın üzerinde Almanca yazılan “Wenn du mich siehst, dann weine” (Beni görüyorsan ağla) ifadesi dikkat çekti.

<p>Bu taşlar, gelecek nesillere, su tekrar bu seviyeye düşerse kıtlıkla ilgili zorluklara katlanmak zorunda kalacakları konusunda bir uyarı olarak su seviyesini işaretlemek için geçmişte yaşanan kuraklık sırasında nehre gömüldü. </p>

Bu taşlar, gelecek nesillere, su tekrar bu seviyeye düşerse kıtlıkla ilgili zorluklara katlanmak zorunda kalacakları konusunda bir uyarı olarak su seviyesini işaretlemek için geçmişte yaşanan kuraklık sırasında nehre gömüldü. 

Çekya mesaj Açlık Taşları

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