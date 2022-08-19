1600'lerde Çekya'da yaşayan insanların mesajları ortaya çıktı: 'Beni görüyorsan ağla'

Kuraklık krizi nedeniyle Avrupa’daki birçok göl ve akarsuyun seviyesi son yıllardaki en düşük seviyeye ulaştı.

Göllerde ve nehirlerde tarihi kuraklıkları anmak için kullanılmış olan ‘Açlık Taşları’ olarak bilinen oymalı kayalar yeniden gündeme geldi.