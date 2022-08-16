Bursa'da tarihi ipek fabrikasında yangın!

Eski bir ipek fabrikası, 1993 yılından beri kullanılmıyor. Bir de bunun yanında tescilli, yıkık durumda olan bir bina var, tarihi bir bina. Burada olay başlıyor ve başladığında da yoğun bir şekilde başlıyor. Bizim tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. 2 tane kullanılmayan binada oluşan hasar var. Bunlardan biri tescilli bir bina, diğeri tarihi hükmünde olmayan bir bina" diye konuştu.