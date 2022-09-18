18 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
PAZAR GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tozluyaka
STAR TV YAYIN AKIŞI 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Masterchef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema "Büyükbaba İle Savaş"
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Gül Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 Randevu
Haftaya veda ederken pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu oldu.
İşte, 18 Eylül Pazar TV yayın akışı...
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Kalk Gidelim
08:50 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
16:45 Yabancı Sinema "Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "Büyükbaba İle Savaş" (Altyazılı)
22:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
TRT 2 YAYIN AKIŞI
08:00 Sinema +
08:45 Kısa Bir Ara
09:00 Kelimeler ve Şeyler
10:00 Western: San Fernando Vadisi (San Fernando Valley)
11:30 Geri Dönüşen Sanat
11:45 Fotoğraflar
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Pazar Konseri
14:30 Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band)
16:00 Troya Kültür Yolu Festivali
16:30 Evliya Çelebi
17:00 Eric Clapton Live in San Diego
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Sarayın Lezzetleri
20:00 Randevu
20:15 Bir Kare Bir Anlam
20:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
21:00 Anjelika Akbar İle Sesler
21:30 Kısa Film Kuşağı
22:00 Yabancı Sinema: Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi (A Birder's Guide to Everything)
23:45 Western: San Fernando Vadisi (San Fernando Valley)
01:15 Troya Kültür Yolu Festivali
01:45 Yabancı Sinema: Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi (A Birder's Guide to Everything)
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