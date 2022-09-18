18 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 10:32
<p><strong>PAZAR GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI     </strong>  20:00 Yargı</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI   </strong>       20:00 Tozluyaka</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong>      19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI   </strong>             20:00 Masterchef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI  </strong>          20:00 Yabancı Sinema "Büyükbaba İle Savaş" </p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong>              20:00 Gül Masalı</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI  </strong>   20:00 Hababam Sınıfı</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI  </strong>          20:00 Randevu</p>

PAZAR GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI       20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI          20:00 Tozluyaka

STAR TV YAYIN AKIŞI       19:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI                20:00 Masterchef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI            20:00 Yabancı Sinema "Büyükbaba İle Savaş" 

ATV YAYIN AKIŞI               20:00 Gül Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı

TRT 2 YAYIN AKIŞI            20:00 Randevu

<p>Haftaya veda ederken pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu oldu. </p> <p><strong>İşte, 18 Eylül Pazar TV yayın akışı.</strong>..</p>

Haftaya veda ederken pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu oldu. 

İşte, 18 Eylül Pazar TV yayın akışı...

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>16:00 Camdaki Kız</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Camdaki kız</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:00 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Camdaki kız

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Tozluyaka</p> <p>16:00 İyilik</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Tozluyaka</p> <p>23:15 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Tozluyaka

16:00 İyilik

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

23:15 Yasak Elma

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>11:00 Tüiin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 En Güzel Bölüm</p> <p>14:15 Duy Beni</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:30 Doğu Demirkol ile Alelade Show</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Tüiin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 En Güzel Bölüm

14:15 Duy Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Doğu Demirkol ile Alelade Show

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Oynat Bakalım</p> <p>07:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>10:00 10 Yaş Genç</p> <p>10:45 Gazete Magazin</p> <p>12:15 Masterchef Türkiye</p> <p>15:15 Sinema</p> <p>18:00 Masterchef Türkiye</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 10 Yaş Genç

10:45 Gazete Magazin

12:15 Masterchef Türkiye

15:15 Sinema

18:00 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

<p><strong>TRT1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:30 Kalk Gidelim</p> <p>08:50 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)</p> <p>11:50 Enine Boyuna (Canlı)</p> <p>13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)</p> <p>16:45 Yabancı Sinema "Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden (Altyazılı)</p> <p>19:00 Ana Haber (Canlı)</p> <p>20:00 Yabancı Sinema "Büyükbaba İle Savaş" (Altyazılı)</p> <p>22:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)</p>

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Kalk Gidelim

08:50 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

16:45 Yabancı Sinema "Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema "Büyükbaba İle Savaş" (Altyazılı)

22:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 ATV'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:20 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>15:40 Kardeşlerim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Gül Masalı</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Bir Küçük Gün Işığı

15:40 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>15:45 Baba</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Hababam Sınıfı</p> <p>21:45 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı</p> <p>22:15 Nasipse Adayız</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

15:45 Baba

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

21:45 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Nasipse Adayız

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Sinema +</p> <p>08:45 Kısa Bir Ara</p> <p>09:00 Kelimeler ve Şeyler</p> <p>10:00 Western: San Fernando Vadisi (San Fernando Valley)</p> <p>11:30 Geri Dönüşen Sanat</p> <p>11:45 Fotoğraflar</p> <p>12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar</p> <p>13:00 Pazar Konseri</p> <p>14:30 Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band)</p> <p>16:00 Troya Kültür Yolu Festivali</p> <p>16:30 Evliya Çelebi</p> <p>17:00 Eric Clapton Live in San Diego</p> <p>18:30 Anadolu Arkeolojisi</p> <p>19:00 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>19:30 Sarayın Lezzetleri</p> <p>20:00 Randevu</p> <p>20:15 Bir Kare Bir Anlam</p> <p>20:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>21:00 Anjelika Akbar İle Sesler</p> <p>21:30 Kısa Film Kuşağı</p> <p>22:00 Yabancı Sinema: Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi (A Birder's Guide to Everything)</p> <p>23:45 Western: San Fernando Vadisi (San Fernando Valley)</p> <p>01:15 Troya Kültür Yolu Festivali</p> <p>01:45 Yabancı Sinema: Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi (A Birder's Guide to Everything)</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI 

08:00 Sinema +

08:45 Kısa Bir Ara

09:00 Kelimeler ve Şeyler

10:00 Western: San Fernando Vadisi (San Fernando Valley)

11:30 Geri Dönüşen Sanat

11:45 Fotoğraflar

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Pazar Konseri

14:30 Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band)

16:00 Troya Kültür Yolu Festivali

16:30 Evliya Çelebi

17:00 Eric Clapton Live in San Diego

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Sarayın Lezzetleri

20:00 Randevu

20:15 Bir Kare Bir Anlam

20:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

21:00 Anjelika Akbar İle Sesler

21:30 Kısa Film Kuşağı

22:00 Yabancı Sinema: Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi (A Birder's Guide to Everything)

23:45 Western: San Fernando Vadisi (San Fernando Valley)

01:15 Troya Kültür Yolu Festivali

01:45 Yabancı Sinema: Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi (A Birder's Guide to Everything)

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