Labirent: Ölümcül Kaçış filminin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir?
2009'da yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan bilimkurgu, distopik, aksiyon ve gerilim türündeki film 2014 yılında vizyona girdi. Labirent: Ölümcül Kaçış filminin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi nerede çekildi?
Wes Ball tarafından yönetilen Labirent: Ölümcül Kaçış filmi Noah OppenheimGrant, Pierce Myers, T.S. Nowlin tarafından kaleme alındı. Satış rekorları kıran kitaptan uyarlanan bu yürek burkan hayatta kalma macerası 348.3 milyon dolar hasılat elde etti.
LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Thomas(Dylan O'Brien) adlı bir genç, beraberinde 60 çocukla birlikte bir labirente hapsolur. Uyandığında kendisini labirentte bulan Thomas ismi haricinde hiçbirşey hatırlamamaktadır. Thomas, Glade adını verdikleri bir tür kapalı kasabamsı alanda olduklarını öğreniyor. Burada yetişkinler yok. Sadece onlu yaşlarında erkek çocuklar var. Ve hepsinin de ayrı bir görevi. Bir şekilde hayata tutunmaya, bir şeyler yapmaya çalışırken, diğer yandan da bulundukları yerden çıkmaya çalışmaktadırlar.
LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Dylan O'Brien
Kaya Scodelario
Thomas Brodie-Sangster
Will Poulter
Ki Hong Lee
Aml Ameen
Blake Cooper
Dexter Darden
Chris Sheffield
Jacob Latimore
Alexander Flores
Randall D. Cunningham
Joe Adler
Patricia Clarkson
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