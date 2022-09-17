Labirent: Ölümcül Kaçış filminin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir?

17 Eylül 2022 Cumartesi, 13:45

Wes Ball tarafından yönetilen Labirent: Ölümcül Kaçış filmi Noah OppenheimGrant, Pierce Myers, T.S. Nowlin tarafından kaleme alındı. Satış rekorları kıran kitaptan uyarlanan bu yürek burkan hayatta kalma macerası 348.3 milyon dolar hasılat elde etti.

LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Thomas(Dylan O'Brien) adlı bir genç, beraberinde 60 çocukla birlikte bir labirente hapsolur. Uyandığında kendisini labirentte bulan Thomas ismi haricinde hiçbirşey hatırlamamaktadır. Thomas, Glade adını verdikleri bir tür kapalı kasabamsı alanda olduklarını öğreniyor. Burada yetişkinler yok. Sadece onlu yaşlarında erkek çocuklar var. Ve hepsinin de ayrı bir görevi. Bir şekilde hayata tutunmaya, bir şeyler yapmaya çalışırken, diğer yandan da bulundukları yerden çıkmaya çalışmaktadırlar.

LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dylan O'Brien

Kaya Scodelario

Thomas Brodie-Sangster

Will Poulter

Ki Hong Lee

Aml Ameen

Blake Cooper

Dexter Darden

Chris Sheffield

Jacob Latimore

Alexander Flores

Randall D. Cunningham

Joe Adler

Patricia Clarkson