Labirent: Ölümcül Kaçış filminin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir?

2009'da yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan bilimkurgu, distopik, aksiyon ve gerilim türündeki film 2014 yılında vizyona girdi. Labirent: Ölümcül Kaçış filminin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi nerede çekildi?

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 13:45
Labirent: Ölümcül Kaçış filminin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir?
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Wes Ball tarafından yönetilen Labirent: Ölümcül Kaçış filmi Noah OppenheimGrant, Pierce Myers, T.S. Nowlin tarafından kaleme alındı. Satış rekorları kıran kitaptan uyarlanan bu yürek burkan hayatta kalma macerası 348.3 milyon dolar hasılat elde etti.

LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Thomas(Dylan O'Brien) adlı bir genç, beraberinde 60 çocukla birlikte bir labirente hapsolur. Uyandığında kendisini labirentte bulan Thomas ismi haricinde hiçbirşey hatırlamamaktadır. Thomas, Glade adını verdikleri bir tür kapalı kasabamsı alanda olduklarını öğreniyor. Burada yetişkinler yok. Sadece onlu yaşlarında erkek çocuklar var. Ve hepsinin de ayrı bir görevi. Bir şekilde hayata tutunmaya, bir şeyler yapmaya çalışırken, diğer yandan da bulundukları yerden çıkmaya çalışmaktadırlar.

LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dylan O'Brien 

Kaya Scodelario 

Thomas Brodie-Sangster 

Will Poulter 

Ki Hong Lee 

Aml Ameen 

Blake Cooper 

Dexter Darden 

Chris Sheffield 

Jacob Latimore 

Alexander Flores 

Randall D. Cunningham 

Joe Adler 

Patricia Clarkson


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