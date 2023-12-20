Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2023 Çarşamba, 16:06
Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

2023 yılını geride bırakırken birçok evliliğe şahit olduk. İşte 2023 yılında evlenen ünlüler...

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Ahmet Kural Çağla Gizem Şahin

Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile 2023 yılında evlendi.

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Alina Boz ve Umut Evirgen

Yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen, evlendi.

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Bora Akkaş ve Oben Alkan

Ünlü oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Oben Alkan ile Milano'da dünyaevine girdi

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile İtalya'nın Puglia şehrinde dünya evine girdi.

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal

Deniz Çakır, yaklaşık 2 yıldır beraberlik yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturdu.

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Eda Ece ve Bilgehan Tuncer

Haziran ayında Buğrahan Tuncer ile nikâh masasına oturan güzel oyuncu Eda Ece'nin anne olacağı öğrenildi

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı ile evlendi

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Funda Eryiğit ve Berkun Oya

Oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya, nikah masasına oturdu

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Furkan Aksoy ve Sevde Çobanoğlu

Oyuncu Furkan Aksoy bir süredir birlikte olduğu Sevde Çobanoğlu ile evlendi.

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu

2008-2012 yılları arasında Belgin Erdoğan ile evli kalan İlker Aksum, Dilay Ekmekçioğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü oyuncu Ekmekçioğlu ile 2023 yılında nikah masasına oturdu.

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Lara ve Mehdi Karimi

Uzun zamandır voleybolcu Mehdi Karimi ile aşk yaşayan şarkıcı Lara 7 Mart'ta nikah masasına oturdu.

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç

Son dönemin popüler şarkıcılarından biri olan Melek Mosso, bir süredir birlikte olduğu Serkan Sağdıç ile nikah masasına oturdu

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Melike Şahin ve Sedat Arpalık

Şarkıcı Melike Şahin, 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile 2023 yılında dünya evine girdi.

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Meltem Yılmazkaya ve Kadir Doğan

Oyuncu Meltem Yılmazkaya, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Kadir Doğan ile evlendi.

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Murat Ünalmış ve Nutiye Akar

Oyuncu Murat Ünalmış, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile sade bir törenle evlendi

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Özcan Deniz ve Samar Dadgar

Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz İranlı modacı Samar Dadgar ile Ocak ayında evlendi

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Selim Bayraktar ve Emel Karaköse

'Veda Mektubu'nda Ziya karakterine hayat veren oyuncu Selim Bayraktar, 5 yıldır birlikte olduğu Emel Karaköse ile dünyaevine girdi.

Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...

Uğur Bilgin ve İrem Uslu

Uzun yıllardır Güldür Güldür Show'da yer alan başarılı oyuncu Uğur Bilgin, nişanlısı İrem Uslu ile dünyaevine girdi.

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