Bu yıl aradıkları mutluluğu buldular: 2023'te evlenen ünlüler...
2023 yılını geride bırakırken birçok evliliğe şahit olduk. İşte 2023 yılında evlenen ünlüler...
Ahmet Kural Çağla Gizem Şahin
Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile 2023 yılında evlendi.
Alina Boz ve Umut Evirgen
Yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen, evlendi.
Bora Akkaş ve Oben Alkan
Ünlü oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Oben Alkan ile Milano'da dünyaevine girdi
Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile İtalya'nın Puglia şehrinde dünya evine girdi.
Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal
Deniz Çakır, yaklaşık 2 yıldır beraberlik yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturdu.
Eda Ece ve Bilgehan Tuncer
Haziran ayında Buğrahan Tuncer ile nikâh masasına oturan güzel oyuncu Eda Ece'nin anne olacağı öğrenildi
Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı ile evlendi
Funda Eryiğit ve Berkun Oya
Oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya, nikah masasına oturdu
Furkan Aksoy ve Sevde Çobanoğlu
Oyuncu Furkan Aksoy bir süredir birlikte olduğu Sevde Çobanoğlu ile evlendi.
İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu
2008-2012 yılları arasında Belgin Erdoğan ile evli kalan İlker Aksum, Dilay Ekmekçioğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü oyuncu Ekmekçioğlu ile 2023 yılında nikah masasına oturdu.
Lara ve Mehdi Karimi
Uzun zamandır voleybolcu Mehdi Karimi ile aşk yaşayan şarkıcı Lara 7 Mart'ta nikah masasına oturdu.
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç
Son dönemin popüler şarkıcılarından biri olan Melek Mosso, bir süredir birlikte olduğu Serkan Sağdıç ile nikah masasına oturdu
Melike Şahin ve Sedat Arpalık
Şarkıcı Melike Şahin, 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile 2023 yılında dünya evine girdi.
Meltem Yılmazkaya ve Kadir Doğan
Oyuncu Meltem Yılmazkaya, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Kadir Doğan ile evlendi.
Murat Ünalmış ve Nutiye Akar
Oyuncu Murat Ünalmış, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile sade bir törenle evlendi
Özcan Deniz ve Samar Dadgar
Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz İranlı modacı Samar Dadgar ile Ocak ayında evlendi
Selim Bayraktar ve Emel Karaköse
'Veda Mektubu'nda Ziya karakterine hayat veren oyuncu Selim Bayraktar, 5 yıldır birlikte olduğu Emel Karaköse ile dünyaevine girdi.
Uğur Bilgin ve İrem Uslu
Uzun yıllardır Güldür Güldür Show'da yer alan başarılı oyuncu Uğur Bilgin, nişanlısı İrem Uslu ile dünyaevine girdi.
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