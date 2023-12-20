2023'te depremler dünyada binlerce can aldı! Yakın tarihin en ölümcül depremleri bu yıl yaşandı...

AFAD verilerine göre, yerin 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde Türkiye'de 11 ilde yıkım olurken Suriye'de de çok büyük yıkım ve can kaybı yaşandı. Deprem, Türkiye'nin tamamında, Orta Doğu ve Avrupa'nın ise birçok yerinde hissedildi.

Aynı gün öğleden sonra bu kez merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan, 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.