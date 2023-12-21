2024 yılına ilk o ülke girecek: Yeni yıla ilk hangi ülke giriyor? 2024'e ilk ve en son girecek ülkeler...

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2023 Perşembe, 17:19
2024 yılına ilk o ülke girecek: Yeni yıla ilk hangi ülke giriyor? 2024'e ilk ve en son girecek ülkeler...

Her yıl, dünya genelinde saatler geriye veya ileriye alınırken, yeni yılın ilk ışıkları doğudan batıya doğru yayılır. Bu, farklı ülkelerin ve zaman dilimlerinin, yeni yıla giriş ve vedalarının bir göstergesidir. İşte dünyanın dört bir yanında yeni yıla ilk adımı atan ve sona veda eden ülkelerin büyüleyici hikayesi...

2024 yılına ilk o ülke girecek: Yeni yıla ilk hangi ülke giriyor? 2024'e ilk ve en son girecek ülkeler...

YENİ YILA İLK HANGİ ÜLKE GİRİYOR?

2024 yılına iik olarak Yeni Zelanda girecek. Yeni Zelanda, Türkiye saati ile saat 14.00'te 2024 yılına merhaba diyecek.

2024 yılına ilk o ülke girecek: Yeni yıla ilk hangi ülke giriyor? 2024'e ilk ve en son girecek ülkeler...

FİJİ

Türkiye saati ile 14.00

2024 yılına ilk o ülke girecek: Yeni yıla ilk hangi ülke giriyor? 2024'e ilk ve en son girecek ülkeler...

AVUSTRALYA

Türkiye saati ile 16.00

2024 yılına ilk o ülke girecek: Yeni yıla ilk hangi ülke giriyor? 2024'e ilk ve en son girecek ülkeler...

ÇİN

Türkiye saati ile 19.00

2024 yılına ilk o ülke girecek: Yeni yıla ilk hangi ülke giriyor? 2024'e ilk ve en son girecek ülkeler...

YENİ YILA EN SON HANGİ ÜLKE GİRİYOR?

Dünya üzerindeki son günün son saatleri Amerika Samoası'nda yaşanır. UTC-11 saat diliminde bulunan Amerika Samoası, yılın son saatlerini geçiren ve yeni yılı en son karşılayan yerleşim yeridir. Büyüleyici adalarında, geleneksel danslar ve yerel ritüellerle yeni yıla veda edilir.

Yeni yıla ilk hangi ülke giriyor? Avustralya yeni zelanda

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