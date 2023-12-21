2024 yılına ilk o ülke girecek: Yeni yıla ilk hangi ülke giriyor? 2024'e ilk ve en son girecek ülkeler...

Her yıl, dünya genelinde saatler geriye veya ileriye alınırken, yeni yılın ilk ışıkları doğudan batıya doğru yayılır. Bu, farklı ülkelerin ve zaman dilimlerinin, yeni yıla giriş ve vedalarının bir göstergesidir. İşte dünyanın dört bir yanında yeni yıla ilk adımı atan ve sona veda eden ülkelerin büyüleyici hikayesi...