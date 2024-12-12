35 milyon TL değerinde altın sikke ele geçirildi
Modern bir suç hikayesi gibi görünüyor, fakat her şey gerçek. 2015 yılında, Florida kıyılarındaki tarihi bir batıkta, kaybolan İspanyol filolarına ait hazineleri arayan bir şirkette çalışan dalgıçlar, olağanüstü bir keşfe imza attılar. Fakat işler bu noktadan sonra oldukça karmaşık bir hal aldı. Yaşanan son gelişmelerle birlikte konu bir kez daha ABD basınının gündemine oturdu.
ABD'nin Florida eyaletindeki Hazine Sahili, adını 18. yüzyılın başlarında Yeni Dünya'dan (Amerika'dan) dönerken batan İspanyol hazine filolarından alıyor.
1715 yılında bir kasırga tarafından yok edilen hazine filosuna ait sikkeler, 20. yüzyılın ortalarında bu bölgenin kimliğini şekillendirmiş; bölge bu sayede, hazine avcıları, maceracılar, tarihçiler ve turistler için önemli bir çekim merkezi olmuştu.
Kayıp hazineleri arayan şirketlerden biri de 1715 Fleet - Queens Jewels adıyla bilinen bir şirketti ve bu çalışmayı, ABD Bölge Mahkemeleri'nden aldıkları lisansla yürütüyorlardı.
Şirket, 2015 yılındaki bir arama çalışmasında, Schmitt ailesi üyelerini taşeron olarak kullandı. Onlar da bir batıkta tamı tamına 101 altın sikke buldular. Ancak bulduklarının yalnızca bir kısmını yasal mercilere bildirdiler ve 50 sikkeyi zimmetlerine geçirdiler.
Bu yıl Haziran ayında, Eric Schmitt'in 2023 ve 2024 yılları arasında kayıp sikkeleri yasa dışı yollarla sattığına dair yeni kanıtlar ortaya çıktı.
Bu gelişmenin ardından FBI, kapsamlı bir soruşturma başlattı.
2015 yılında Schmitt ailesi tarafından el konan ve satılan 50 sikkenin 37'si bulundu, ancak 13'ü hâlâ kayıp.
Sikkeler, özel konutlardaki kasa kutuları ve müzayedelerde ele geçirilmişti. Kurtarılan sikkeler şu anda yasal değerlendirme sürecinden geçiyor.
Şimdiye dek kurtarılan 37 altın sikkenin toplam değeri 1 milyon doları (yaklaşık 35 milyon TL) aşıyor.
Devam eden çalışmalar, kayıp 13 altın sikkenin bulunmasını ve yasa dışı satışa karışanları adalete teslim etmeyi hedefliyor.
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