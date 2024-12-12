35 milyon TL değerinde altın sikke ele geçirildi

Şirket, 2015 yılındaki bir arama çalışmasında, Schmitt ailesi üyelerini taşeron olarak kullandı. Onlar da bir batıkta tamı tamına 101 altın sikke buldular. Ancak bulduklarının yalnızca bir kısmını yasal mercilere bildirdiler ve 50 sikkeyi zimmetlerine geçirdiler.