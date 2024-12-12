35 milyon TL değerinde altın sikke ele geçirildi

35 milyon TL değerinde altın sikke ele geçirildi

Modern bir suç hikayesi gibi görünüyor, fakat her şey gerçek. 2015 yılında, Florida kıyılarındaki tarihi bir batıkta, kaybolan İspanyol filolarına ait hazineleri arayan bir şirkette çalışan dalgıçlar, olağanüstü bir keşfe imza attılar. Fakat işler bu noktadan sonra oldukça karmaşık bir hal aldı. Yaşanan son gelişmelerle birlikte konu bir kez daha ABD basınının gündemine oturdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2024 Perşembe, 14:07
35 milyon TL değerinde altın sikke ele geçirildi

ABD'nin Florida eyaletindeki Hazine Sahili, adını 18. yüzyılın başlarında Yeni Dünya'dan (Amerika'dan) dönerken batan İspanyol hazine filolarından alıyor. 

35 milyon TL değerinde altın sikke ele geçirildi

1715 yılında bir kasırga tarafından yok edilen hazine filosuna ait sikkeler, 20. yüzyılın ortalarında bu bölgenin kimliğini şekillendirmiş; bölge bu sayede, hazine avcıları, maceracılar, tarihçiler ve turistler için önemli bir çekim merkezi olmuştu.

35 milyon TL değerinde altın sikke ele geçirildi

Kayıp hazineleri arayan şirketlerden biri de 1715 Fleet - Queens Jewels adıyla bilinen bir şirketti ve bu çalışmayı, ABD Bölge Mahkemeleri'nden aldıkları lisansla yürütüyorlardı.

35 milyon TL değerinde altın sikke ele geçirildi

Şirket, 2015 yılındaki bir arama çalışmasında, Schmitt ailesi üyelerini taşeron olarak kullandı. Onlar da bir batıkta tamı tamına 101 altın sikke buldular. Ancak bulduklarının yalnızca bir kısmını yasal mercilere bildirdiler ve 50 sikkeyi zimmetlerine geçirdiler.

35 milyon TL değerinde altın sikke ele geçirildi

Bu yıl Haziran ayında, Eric Schmitt'in 2023 ve 2024 yılları arasında kayıp sikkeleri yasa dışı yollarla sattığına dair yeni kanıtlar ortaya çıktı. 

Bu gelişmenin ardından FBI, kapsamlı bir soruşturma başlattı.

35 milyon TL değerinde altın sikke ele geçirildi

2015 yılında Schmitt ailesi tarafından el konan ve satılan 50 sikkenin 37'si bulundu, ancak 13'ü hâlâ kayıp. 

35 milyon TL değerinde altın sikke ele geçirildi

Sikkeler, özel konutlardaki kasa kutuları ve müzayedelerde ele geçirilmişti. Kurtarılan sikkeler şu anda yasal değerlendirme sürecinden geçiyor.

35 milyon TL değerinde altın sikke ele geçirildi

Şimdiye dek kurtarılan 37 altın sikkenin toplam değeri 1 milyon doları (yaklaşık 35 milyon TL) aşıyor.

Devam eden çalışmalar, kayıp 13 altın sikkenin bulunmasını ve yasa dışı satışa karışanları adalete teslim etmeyi hedefliyor.

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