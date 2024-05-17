Burası Trakya değil Adana: Ekonomik değeri en yüksek olan bitkilerden

Ekonomik değeri en yüksek olan bitkilerden olan ayçiçeği, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de tarımsal üretimde önemli yer tutuyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla önemi daha da artan ayçiçeğinden Adana genelinde bu yıl 650 bin dekardan 220 bin ton civarında rekolte hedefleniyor.

“GEÇEN SENE YÜZ GÜLDÜRMEDİ”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Ayçiçeği genelde en çok kıraç bölgelerde ekilir. Kıraç bölgelerde çiftçimiz buğday ve ayçiçeğini dönüşümlü eker genelde. Ayçiçeği geçen sene ovamızda 750 bin dekar alanda ekildi. Geçen yıl kıraç bölgelerde dönüm başına 150-200 kilogram verim aldık. Birçok ürünün hammaddesi olan ayçiçeği geçen sene çiftçinin yüzünü güldürmedi” diye konuştu.