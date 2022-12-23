Alaeddin Yavaşca kimdir? Alaeddin Yavaşca kaç yaşında, neden öldü? Alaeddin Yavaşca'nın besteleri nelerdir?

Ayin-i Şerif'ten çocuk şarkısına uzanan geniş bir yelpazede, 647 besteye imza atan Yavaşca, 9 bestekara ait 21 esere ara nağme yaptı. Bestelerinin birçoğu radyo repertuvarında, plak ve kasetlerde yer alan sanatçı, yaşamı boyunca yurt içi ve yurt dışında birçok konsere imza attı.

"Türk Musikisinde Kompozisyon ve Beste Biçimleri" adlı kitabı kaleme alan sanatçıyla ilgili Hasan Oral Şen ve Sinan Sipahi biyografi kitabı, Taner Çağlayan da şiir kitabı yazdı.

Usta sanatçı, 1952'de "Tahir ile Zühre" ve "Arzu ile Kamber" filmlerinin şarkılarını Müzeyyen Senar ile okudu. Sadi Işılay'ın 1956'da çektiği "Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi" filminin şarkılarını seslendiren Yavaşca, 1961 yapımı "Gönülden Gönüle" filminin şarkısını yaptı ve eserde yer alan şarkıları yorumladı.