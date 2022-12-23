İsmail Çataklı kimdir? İsmail Çataklı'nın kardeşi kim?

23 Aralık 2022 Cuma, 10:31

İ çişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor.



İSMAİL ÇATAKLI KİMDİR?



1974 yılında Çankırı/Yapraklı’da doğdu. Çankırı İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.

1996 yılında Çankırı Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Afyon-Çobanlar Kaymakam Vekili (1998), sırasıyla Nevşehir-Acıgöl (2000-2001), Bingöl-Kiğı (2001-2003), Diyarbakır-Çermik (2003-2005) ve Sivas-Şarkışla (2005-2009) Kaymakamı olarak görev yaptı.

2009 yılında Mülkiye Müfettişi, 2010 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. 27.02.2014 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

1 Haziran 2016 tarihinde Kilis Valisi olarak atandı. 28.06.2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atandı.

07.08.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

İSMAİL ÇATAKLI'NIN KARDEŞİ KİM?

İsmail Çataklı'nın kardeşi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddiaları ile gündeme geldi. Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki süpürgeciye 'senin biraderin terör örgütüyle ilişkisi varmış. Onun için Ekrem suçlu' diyor. Yazıklar olsun. İçişleri Bakanı Soylu'ya soruyorum: Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşi yurt dışında FETÖ firarisi mi değil mi?" dedi.



İSMAİL ÇATAKLI KARDEŞİ İLE İLGİLİ NE AÇIKLAMA YAPTI?

İsmail Çataklı, Özgür Özel'in iddialarına Twitter hesabından cevap verdi. Çataklı "Kardeş konusuna girecek en son kişisin @eczozgurozel Biyolojik kardeşinin durumu belli! Biyolojik olmayan kardeşin Selçuk Kozağaçlı DHKP/C yöneticiliğinden içeride! Kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor. Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir." dedi.

ÇİFT MAAŞ ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Emlak Konut’un en fazla dikkat çeken yönetim kurulu üyelerinden biri İçişleri Bakanı AKP’li Süleyman Soylu’nun yardımcısı İsmail Çataklı. Çataklı’nın bakan yardımcılığı maaşının yanı sıra Emlak Konut’tan da maaş aldığı ortaya çıktı.

Soylu’nun geçtiğimiz günlerde Meclis’te HDP’lilerle tartıştığı sırada Çataklı, simidine peynir sürüp yemeye devam edince sosyal medyada gündem olmuştu.







