Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında? Zeynep Alkan hangi dizilerde oynadı?

23 Aralık 2022 Cuma, 11:49

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak olan kadın yarışmacılardan bazı isimleri açıkladı. Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak kadınlar arasında Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman yer alıyor.



ZEYNEP ALKAN KİMDİR?



Zeynep Alkan 13 Ekim 1998 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne ve babası ünlü oyuncular Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'dür. 12 yaşındayken oyunculuk eğitimi aldı. 2004 yılında anne ve babası ile beraber "En İyi Arkadaşım" dizisinde rol aldı. 2009 yılında 'Arka Sıradakiler' dizisinde Aliye karakterini canlandırdı. 2013 yılında Vine'da videolar çekmeye başladı. Sosyal medya paylaşımları ile geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Roma’daki Link Campus University’de oyunculuk eğitimi aldı.

ZEYNEP ALKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

-Hayat Bazen Tatlıdır

-Hedefim Sensin

-Kırk Yalan