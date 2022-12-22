Kültür elçisi ilan edilmişti, Türkiye'yi dünyaya rezil etti! Dünya Kupası kutlamasında Messi'yi çıldırtan Nusret Gökçe kimdir?

22 Aralık 2022 Perşembe, 20:36

Sosyal medyada ünlenen 'saltbea' (tuzlama) hareketi ile tüm dünyada tanınan Türk işletmeci Nusret Gökçe, kimi zaman restoranındaki dudak uçuklatan fiyatları ile kimi zaman etleri tokatladığı videoları ile gündeme geliyor.



Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman yurttaşların ve hayvan hakkı savunucularının tepkisini çeken Gökçe, bu kez dünya basınında gündem oldu.



Dünya Kupası'nda Arjantin'in şampiyon olmasının ardından Nusret Gökçe'nin sahaya girmesi büyük tepki çekti.

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

Nusret Gökçe, 9 Ağustos 1983 yılında Erzurum'da doğdu. İki yaşındayken ailesiyle birlikte Darıca'ya taşındı. Altıncı sınıftayken okulu bıraktı ve bir kasabın yanında çırak olarak işe başladı.

Gökçe, aşçı ve lokantacı olarak deneyim kazanmak için 2007-2010 yılları arasında Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkeyi ziyaret etti ve yerel restoranlarda çalıştı.



2010 yılında Mithat Erdem ile birlikte Nusr-et Steakhouse markasını oluşturdu. 2011 yılında restorana Doğuş Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk ortak oldu. 2014'te Dubai'de bir restoran açtı.

Ocak 2017'deki viral internet videoları sayesinde daha çok tanındı. Şöhreti, 7 Ocak 2017'de restoranının Twitter hesabında yayınlanan viral bir video olan "Osmanlı Bifteği" videosunun popüler olmasıyla birlikte geldi.

Instagram'da 10 milyon kez görüntülendi ve ardından kendine özgü tuz serpme yönteminden dolayı "Salt Bae" sayesinde tüm dünyada tanındı. Nusret Gökçe'nin, ilginç tuzlama hareketiyle gelen şöhretini dünya çapında bir PR çalışmasına dönüştürmek için 2 milyon dolar harcadığı ileri sürüldü.

2019 yılında Doğuş Holding’in kontrolünde bulunan Arena Otel aktifinde yer alan ve “Park Hyatt” adı altında Hyatt International LLC tarafından işletilen Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım tarafından devralındı. Nusret Gökçe'nin 2022 yılı itibariyle; Türkiye'de 9, ABD'de 7, Yunanistan, Katar, İngiltere ve Suudi Arabistan'da birer tane olmak üzere 20 restoranı bulunuyor.

NUSRET GÖKÇE'NİN GÜNDEMEİ MEŞGUL EDEN HABERLERİNDEN BAZILARI

2015 yılında eski şefi Ali İhsan Kandil’e erkek müşterilerin olduğu masaya kadın müşterileri oturtması nedeniyle ’Sen mi kadınları oraya oturttun p...k, karı mı pazarlıyorsun benim dükkanımda? Gebertirim lan seni. S...git buradan, seni kovuyorum” şeklinde cümleler kurduğu iddia edilen Nusret’in, 35 bin TL tazminat ödemesine hükmedilmişti.

2016 yılında Dominik'te ziyaret ettiği bir puro imalathanesinde emekçi kadına yaptığı hareketi tepki çekmişti. Nusret, puro saran bir emekçi kadının sardığı puroyu "Sen baldırda seversin dedi" diyerek paylaşırken, puro saran kadının baldırını tokatlayarak çektiği görüntüyü de Instagram hesabında paylaşmıştı.

2018 yılında Kapalıçarşı’daki şubesi için tarihi ‘Sandal Bedastanı Kapısı’na tabela astıran Gökçe tepkilerin odağı olmuştu. Tepkilerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, tabelanın kaldırıldığını açıklamıştı.

2018 Türkiye'nin EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tanıtım filminde Nusret Gökçe yer almış, TFF eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

2019 yılında Manhattan'daki şubesinde çalışanlarıyla mahkemelik olmuştu. Garsonlar, Nusret'in bahşişleri toplayarak itiraz edenleri kovduğunu iddia etmiş, durum mahkemeye yansımıştı. Çalışanların açtığı dava sonucu Nusret’in 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödemeye mahkum edilmişti.

2020 yılında Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem olan Nusret Gökçe hayvan hakkı savunucularının tepkisini çekmişti. Gökçe, “Çok önemli bir toplantı” açıklamasıyla paylaştığı fotoğrafta, sağılmak için getirilen mandaların içinde poz vermişti.

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışında Türkiye'yi 'tanıtmaları' için 19 şef seçmiş, bunlardan biri de Nusret Gökçe olarak belirlenmişti.

Yine aynı yıl sosyal medyada yayımladığı bir videoda cinsel organı gözüken Nusret Gökçe bir takipçisi tarafından ‘halkın ahlakını bozuyor’ gerekçesi ile savcılığa şikayet edilmişti.

Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in zaferini sahaya inerek kutladı. Angel Di Maria, Messi gibi çok sayıda futbolcuyla görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Messi'nin Nusret'in tavırlarından rahatsız olduğu görüldü.

Dan Bilzerian, Katar'daki Dünya Kupası finallerinde hareketleriyle Messi'yi bunaltan ve sosyal medyada alay konusu olan Nusret Gökçe'nin kendisine attığı mesajları ifşa etti. Gökçe'nin kendisine 2015 yılından beri gönderdiği fotoğrafları yayınlayan fenomen, "Herkes bu salt bae'nin ne kadar tuhaf olduğundan bahsediyor, bunu yıllardır biliyorum" notunu düştü.

Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası'nda yaptığı hareketler nedeniyle ABD Açık Kupası Final karşılaşmasına girişi yasaklandı.