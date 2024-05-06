Antalya'da ilginç olay: 'Nesli tükenmesin' diye eşeklere nikah kıydılar!

"EŞEKLERE HAKARET ETMEYELİM"

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Geçmiş yıllarda bizim yükümüzü çeken, harmanımızda, değirmenimizde, pazar eşyalarımızı taşımada kullandığımız, traktörlerin vazifesini gören eşeklerimizin nesli tükenmek üzere olduğu için bugün sembolik evlendirme töreni yapıyoruz. Eşekleri dergilerde, kitaplarda görmemek için onları yaşatalım. Eşeklere de hakaret etmeyelim" diye konuştu. Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya ise "Sembolik olarak bu hayvanlarımızın nikah törenini yapıyoruz. Bu hayvanlarımızın nesli tükenmesin. Eşeklerimizi hayatımızda görmek istiyorsak yaşatalım, onları sevelim" dedi.