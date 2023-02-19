Arama kurtarma köpekleri, dünyanın dört bir yanından can kurtarmak için geldi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan yurttaşları tespit ederken eğitimli köpeklerin yardımına başvuruyorlar.
İşte o eğitimli arama kurtarma köpeklerinden bazıları...
- Türkiye, Köpük
- Güney Kore, Haetae
- Almanya, Asko ve Pia
- Türkiye, Alfa
- İsveç, Killian
- İspanya, Domi
- ABD, Peter Pan
- Belarus
- Moğolistan
Meksika'dan gelen arama kurtarma köpeği Proteo, 2 kişinin kurtarılmasında aktif rol oynadı. Arama kurtarma çalışmaları esnasında hastalanan Proteo, ülkesine dönemeden öldü. Proteo için Meksika'da anma töreni düzenlendi.
Fotoğraflar: AA, Dha, İHA.
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