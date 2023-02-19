Arama kurtarma köpekleri, dünyanın dört bir yanından can kurtarmak için geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan yurttaşları tespit ederken eğitimli köpeklerin yardımına başvuruyorlar.

İşte o eğitimli arama kurtarma köpeklerinden bazıları...

- Türkiye, Köpük