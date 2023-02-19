Arama kurtarma köpekleri, dünyanın dört bir yanından can kurtarmak için geldi

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2023 Pazar, 11:00
<p>Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan yurttaşları tespit ederken eğitimli köpeklerin yardımına başvuruyorlar.</p> <p>İşte o eğitimli arama kurtarma köpeklerinden bazıları...</p> <p>- Türkiye, Köpük</p>

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan yurttaşları tespit ederken eğitimli köpeklerin yardımına başvuruyorlar.

İşte o eğitimli arama kurtarma köpeklerinden bazıları...

- Türkiye, Köpük

<p>- Güney Kore, Haetae</p>

- Güney Kore, Haetae

<p>- Almanya, Asko ve Pia</p>

- Almanya, Asko ve Pia

<p>- Türkiye, Alfa</p>

- Türkiye, Alfa

<p>- İsveç, Killian</p>

- İsveç, Killian

<p>- İspanya, Domi</p>

- İspanya, Domi

<p>- ABD, Peter Pan</p>

- ABD, Peter Pan

<p>- Belarus</p>

- Belarus

<p>- Moğolistan</p>

- Moğolistan

<p>Meksika'dan gelen arama kurtarma köpeği Proteo, 2 kişinin kurtarılmasında aktif rol oynadı. Arama kurtarma çalışmaları esnasında hastalanan Proteo, ülkesine dönemeden öldü. Proteo için Meksika'da anma töreni düzenlendi.</p> <p>Fotoğraflar: AA, Dha, İHA.</p>

Meksika'dan gelen arama kurtarma köpeği Proteo, 2 kişinin kurtarılmasında aktif rol oynadı. Arama kurtarma çalışmaları esnasında hastalanan Proteo, ülkesine dönemeden öldü. Proteo için Meksika'da anma töreni düzenlendi.

Fotoğraflar: AA, Dha, İHA.

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