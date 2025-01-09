Bağırsakları anında çalıştırıp kramplara son veren mucize yöntem: Kabızlık sorununa iyi gelen 5 kür tarifi

Bağırsakları anında çalıştırıp kramplara son veren mucize yöntem: Kabızlık sorununa iyi gelen 5 kür tarifi

Kabızlık, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ancak doğal yöntemlerle çözülebilen bir sorundur. Peki, bağırsakları anında çalıştırıp kramplara son veren mucize yöntemler nelerdir? İşte, kabızlık sorununa iyi gelen 5 kür tarifi...

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2025 Perşembe, 12:11
Bağırsakları anında çalıştırıp kramplara son veren mucize yöntem: Kabızlık sorununa iyi gelen 5 kür tarifi

Kabızlık, modern yaşam tarzı, yetersiz su tüketimi ve düzensiz beslenme alışkanlıkları nedeniyle yaygın bir sindirim sorunudur. Bu durum, bağırsak hareketlerinin yavaşlamasıyla karakterizedir ve kişinin yaşam kalitesini düşürebilir. Kabızlık sorunuyla başa çıkmak için doğal yöntemler oldukça etkili olabilir. İşte, kabızlığa iyi gelen kürler ve bu sorunla başa çıkmanın yolları...

Bağırsakları anında çalıştırıp kramplara son veren mucize yöntem: Kabızlık sorununa iyi gelen 5 kür tarifi

1. ZEYTINYAĞI VE LİMON KÜRÜ

Zeytinyağı, bağırsakları yumuşatarak daha kolay boşaltım sağlar.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Hazırlık ve kullanım:

Sabah aç karnına zeytinyağına limon suyu ekleyip karıştırarak tüketin. Bu kür, bağırsak hareketlerini hızlandırmada oldukça etkilidir.

Bağırsakları anında çalıştırıp kramplara son veren mucize yöntem: Kabızlık sorununa iyi gelen 5 kür tarifi

2. KURU ERİK VE SU KÜRÜ

Kuru erik, doğal bir müshil görevi görür ve lif bakımından zengindir.

Malzemeler:

5 adet kuru erik

1 bardak su

Hazırlık ve kullanım:

Kuru erikleri bir gece önceden suda bekletin. Sabah aç karnına hem erikleri yiyin hem de suyunu için. Düzenli kullanımı bağırsakları rahatlatır.

Bağırsakları anında çalıştırıp kramplara son veren mucize yöntem: Kabızlık sorununa iyi gelen 5 kür tarifi

3. CHIA TOHUMU VE YOĞURT KÜRÜ

Chia tohumu, yüksek lif içeriğiyle kabızlığa iyi gelir.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 kase yoğurt

Hazırlık ve kullanım:

Chia tohumlarını yoğurtla karıştırıp 10 dakika bekletin. Bu karışımı günde bir kez tüketerek bağırsak hareketlerinizi düzenleyebilirsiniz.

Bağırsakları anında çalıştırıp kramplara son veren mucize yöntem: Kabızlık sorununa iyi gelen 5 kür tarifi

4. İNCİR VE BALLI KÜR

İncir, sindirimi destekleyen en etkili meyvelerden biridir.

Malzemeler:

2 adet kuru incir

1 tatlı kaşığı bal

1 bardak ılık su

Hazırlık ve kullanım:

İncirleri ılık suda 15 dakika bekletin. Ardından incirleri balla karıştırıp sabah kahvaltısından önce tüketin. Bağırsakların hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Bağırsakları anında çalıştırıp kramplara son veren mucize yöntem: Kabızlık sorununa iyi gelen 5 kür tarifi

5. LAHANA SUYU KÜRÜ

Lahana, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan güçlü bir sebzedir.

Malzemeler:

3-4 yaprak taze lahana

2 bardak su

Hazırlık ve kullanım:

Lahana yapraklarını suyun içinde kaynatın ve ılıdıktan sonra süzerek tüketin. Haftada 2-3 kez uygulandığında etkili sonuçlar verir.

En Çok Okunan Haberler