Kabızlıktan kurtulmanın sırrı bu meyvelerde saklı: Bağırsakları anında çalıştıran 7 meyve

5. ARMUT

Armut, yüksek lif içeriği ve su oranıyla bağırsakları çalıştıran en etkili meyvelerden biridir. Özellikle kabuğuyla birlikte yenildiğinde, hem çözünür hem de çözünmez lif sağlar. Bu durum, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler.

Nasıl Tüketilmeli?

Taze armutlar, salatalara eklenebilir ya da atıştırmalık olarak doğrudan yenebilir.