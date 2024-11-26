Basit ama etkili doğalgaz tasarruf yöntemleri

Kış aylarında artan doğalgaz faturaları, pek çok kişinin bütçesini zorlayabilir. Ancak, evinizde alacağınız basit önlemlerle hem tasarruf yapabilir hem de sıcacık bir ortamın keyfini çıkarabilirsiniz. İşte doğalgaz kullanımında tasarruf sağlayan pratik yöntemler!