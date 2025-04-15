Basit ama etkili yöntemlerle midenizi rahatlatın: Gıda zehirlenmelerine iyi gelen 8 doğal çözüm

1. BOL SIVI TÜKETİMİ

Gıda zehirlenmesiyle birlikte vücuttan ciddi miktarda sıvı ve elektrolit kaybı olur. Bu kaybı önlemek için bol su içmek şarttır. Ayrıca, ev yapımı tuz-şeker karışımı veya maden suyu gibi sıvılar da vücudu dengelemeye yardımcı olabilir.