Beslenme listenize ekleyeceğiniz bu besinlerle kalp ve damar sağlığınızı koruyun: Kalp krizi riskini önleyen 7 besin

7. KİRAZ

Tatlı kiraz, vişne ve kuru kiraz, yüksek antioksidan içeriği ile kalp sağlığını korumaya katkı sağlar. Mevsiminde günde bir avuç kiraz tüketmek, vücudunuzu toksinlerden arındırır ve kolesterol ile kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca, A vitamini bakımından zengin olan bu meyve, cildinizin güzelleşmesine de yardımcı olur ve çocuklar için büyümeye destek veren besinlerdendir.