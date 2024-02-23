Bir zamanlar Çarkıfelek'in hostesiydiler... Şimdi neredeler!
Yaklaşık 50 yıl önce televizyonlardaki yerini alan Çarkıfelek programından kimler geldi, kimler geçti. Çoğu kanalda dönem dönem yayımlanan program bir çok sunucu ve hostesi buluşturdu. Şimdi TV8 ekranlarında Cem Davran'ın sunumu ile yayımlanan programda bir dönemin ünlü oyuncu ve mankenleri hosteslik yaptı. Bu isimlerin de sunuculuk yaptığını tahmin edemezdiniz...
ASENA
Asena Çakmak ya da bilinen adıyla Asena 1.5 yıl Çarkıfelek programında hosteslik yaptı.
ÇAĞLA ŞİKEL
Çağla Şıkel uzun süre Çarkıfelek programında hostes olarak yer aldı.
ZUHAL TOPAL
Yemekteyiz programında sunuculuk yapan Zuhal Topal da bir dönem Çarkıfelek programında sunuculuk yapmıştı.
TUBA ÜNSAL
Mankenlik ve oyunculuk yapan Tuba Ünsal bir dönem Çarkıfelek programında yer alan hosteslerden biriydi.
ÖZLEM YILDIZ
13 Aralık 1980 yılında Antalya'da doğan Özlem Yıldız bir dönem Çarkıfelek programında sunculuk yapıyordu. Yarışmayı sunan Mehmet Ali Erbil'e ilk eşlik eden hostes Özlem Yıldız oldu.
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