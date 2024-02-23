Bir zamanlar Çarkıfelek'in hostesiydiler... Şimdi neredeler!

Yaklaşık 50 yıl önce televizyonlardaki yerini alan Çarkıfelek programından kimler geldi, kimler geçti. Çoğu kanalda dönem dönem yayımlanan program bir çok sunucu ve hostesi buluşturdu. Şimdi TV8 ekranlarında Cem Davran'ın sunumu ile yayımlanan programda bir dönemin ünlü oyuncu ve mankenleri hosteslik yaptı. Bu isimlerin de sunuculuk yaptığını tahmin edemezdiniz...