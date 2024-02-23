Bir zamanlar Çarkıfelek'in hostesiydiler... Şimdi neredeler!

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2024 Cuma, 21:34
Bir zamanlar Çarkıfelek'in hostesiydiler... Şimdi neredeler!

Yaklaşık 50 yıl önce televizyonlardaki yerini alan Çarkıfelek programından kimler geldi, kimler geçti. Çoğu kanalda dönem dönem yayımlanan program bir çok sunucu ve hostesi buluşturdu. Şimdi TV8 ekranlarında Cem Davran'ın sunumu ile yayımlanan programda bir dönemin ünlü oyuncu ve mankenleri hosteslik yaptı. Bu isimlerin de sunuculuk yaptığını tahmin edemezdiniz...

Bir zamanlar Çarkıfelek'in hostesiydiler... Şimdi neredeler!

ASENA

Asena Çakmak ya da bilinen adıyla Asena 1.5 yıl Çarkıfelek programında hosteslik yaptı.

Bir zamanlar Çarkıfelek'in hostesiydiler... Şimdi neredeler!

ÇAĞLA ŞİKEL

Çağla Şıkel uzun süre Çarkıfelek programında hostes olarak yer aldı.

Bir zamanlar Çarkıfelek'in hostesiydiler... Şimdi neredeler!

ZUHAL TOPAL

Yemekteyiz programında sunuculuk yapan Zuhal Topal da bir dönem Çarkıfelek programında sunuculuk yapmıştı.

Bir zamanlar Çarkıfelek'in hostesiydiler... Şimdi neredeler!

TUBA ÜNSAL

Mankenlik ve oyunculuk yapan Tuba Ünsal bir dönem Çarkıfelek programında yer alan hosteslerden biriydi.

Bir zamanlar Çarkıfelek'in hostesiydiler... Şimdi neredeler!

ÖZLEM YILDIZ

13 Aralık 1980 yılında Antalya'da doğan Özlem Yıldız bir dönem Çarkıfelek programında sunculuk yapıyordu. Yarışmayı sunan Mehmet Ali Erbil'e ilk eşlik eden hostes Özlem Yıldız oldu.

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