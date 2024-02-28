Bitlis'in simgesi NASA astronotlarının gözdesi oldu: Uzaydan fotoğrafı çekildi!

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2024 Çarşamba, 11:20
Bitlis'in simgesi NASA astronotlarının gözdesi oldu: Uzaydan fotoğrafı çekildi!

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nün NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi.

Bitlis'in simgesi NASA astronotlarının gözdesi oldu: Uzaydan fotoğrafı çekildi!

Her yıl binlerce turist alan Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün, NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi.

Bitlis'in simgesi NASA astronotlarının gözdesi oldu: Uzaydan fotoğrafı çekildi!

NASA’nın resmi X hesabından yayımlanan ve, “Harika bir kaldera Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor” notuyla paylaşılan fotoğraf büyük beğeni aldı.

Bitlis'in simgesi NASA astronotlarının gözdesi oldu: Uzaydan fotoğrafı çekildi!

Nemrut Gölü, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olup, adını MÖ 2100'de yaşamış Babil Hükümdarı Nemrut'tan aldı.

Nemrut Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis ilinin Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer almakta

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