Bolu Gölcük Tabiat Parkı kar yağışına teslim oldu

DHA
05 Şubat 2023 Pazar, 16:14
<p>Bolu'da, çam ormanlarının arasındaki doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü. </p>

Bolu'da, çam ormanlarının arasındaki doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü. 

<p>Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.</p>

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

<p>Gölün büyük bir kısmı ise ince bir buz tabakası ile kaplandı.</p>

Gölün büyük bir kısmı ise ince bir buz tabakası ile kaplandı.

<p>tabiat parkına gelen az sayıda ziyaretçi, kar manzaralarının ve doğanın keyfini çıkardı.</p>

tabiat parkına gelen az sayıda ziyaretçi, kar manzaralarının ve doğanın keyfini çıkardı.

<p> Çevresi çam ormanları ile kaplı doğa harikası, kış aylarında kar yağışıyla ziyaretçilerin beğenisini topladı.</p>

 Çevresi çam ormanları ile kaplı doğa harikası, kış aylarında kar yağışıyla ziyaretçilerin beğenisini topladı.

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