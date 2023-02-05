Bolu Gölcük Tabiat Parkı kar yağışına teslim oldu
Bolu'da, çam ormanlarının arasındaki doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Gölün büyük bir kısmı ise ince bir buz tabakası ile kaplandı.
tabiat parkına gelen az sayıda ziyaretçi, kar manzaralarının ve doğanın keyfini çıkardı.
Çevresi çam ormanları ile kaplı doğa harikası, kış aylarında kar yağışıyla ziyaretçilerin beğenisini topladı.
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