Bu besinler serotonin seviyenizi artırıyor: Tüketildiğinde mutlu eden 8 gıda

8. YOĞURT

Faydaları:

Probiyotikler açısından zengindir, bu da bağırsak sağlığını iyileştirir ve dolaylı olarak ruh halini iyileştirir.

Kalsiyum ve protein kaynağıdır, bu da genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yapar.

Nasıl Tüketilmeli:

Kahvaltıda meyve veya bal ile birlikte tüketilebilir.

Ara öğünlerde atıştırmalık olarak tercih edilebilir.