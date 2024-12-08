Bu davranışlar ömrünüzün kısalmasına sebep oluyor: Sağlığınızı fazlasıyla etkileyen 5 kötü beslenme alışkanlığı

2. YETERSİZ SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİ

Sebze ve meyveler, vücut için gerekli vitamin, mineral ve lifleri sağlar. Ancak, bazı insanlar sebze ve meyve tüketiminde yetersiz kalır. Bu durum, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, sindirim sorunlarına ve kronik hastalıklara yol açabilir. Günde yeterli miktarda sebze ve meyve tüketmek, genel sağlık ve uzun ömür için önemlidir.