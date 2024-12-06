Beslenme uzmanından kış aylarına özel akciğer sağlığı önerileri

Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:52

Güncelleme: 06.12.2024 - 13:09

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Çakaloğlu, soğuk havaların etkisiyle bulaşıcı hastalıkların ve öksürük şikayetlerinin arttığını belirtti. Çakaloğlu, akciğerleri temizleyen 9 doğal besini sıralarken hava kirliliği, iklim değişikliği ve yanlış beslenme alışkanlıklarının akciğer sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı. Ayrıca tütün kullanımının kronik rahatsızlıkları tetiklediğini ekledi.

AKCİĞERLERİ TEMİZLEYEN DOĞAL BESİNLER

Günlük yaşamda yapılacak beslenme değişikliklerinin akciğer sağlığına katkı sağlayacağını belirten Çakaloğlu, şunları önerdi:

Karbonhidratı Sınırlayın: Pilav, makarna, börek, ekmek, kek gibi karbonhidrat ağırlıklı besinlerin aşırı tüketimi, solunum güçlüklerine neden olabilir.

Fonksiyonel Yağları Kullanın: Soğuk sıkım zeytinyağı, avokado, çörek otu, hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağlar tüketilmeli.

Mineral Zengini Besinler: Süt, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yağlı tohumlar gibi kalsiyum, magnezyum ve potasyum kaynakları mutlaka tüketilmeli.

A Vitamini: Havuç, karalahana, ıspanak, kayısı, portakal gibi sarı-turuncu sebze ve meyveler A vitamini açısından zengin.

Çinko: Yoğurt, nohut, mercimek, tam tahıllar, kabak çekirdeği çinko açısından önem taşıyor.

Avokado: A, C, E vitaminleri ve magnezyum içeriği ile akciğerlere faydalı.

Brokoli Filizleri: Sülfüronan bileşiği ile solunum sistemini destekler, anti-enflamatuar etkisi vardır.

Antioksidanlar: Sarımsak, zencefil, zerdeçal, üzüm çekirdeği, kekik gibi besinler beslenmeye eklenmeli.

FAZLA KİLOYA DİKKAT

Çakaloğlu, aşırı kilonun kalbe ve akciğerlere ekstra yük getirdiğini belirterek ideal kiloda kalmanın önemine dikkat çekti. Çok zayıf olmanın da solunum kaslarını zayıflattığını ve enfeksiyonlara karşı dayanıklılığı azalttığını ifade etti.

AKCİĞER SAĞLIĞI İÇİN SMOOTHİE TARİFİ

Gamze Çakaloğlu, akciğer sağlığını destekleyen özel bir smoothie tarifi de paylaştı:

4-5 dal ıspanak

4-5 dal pazı

6-7 dal tere

4-5 yaprak fesleğen

6-7 adet brokoli filizi

1 adet siyah havuç

5-6 dal maydanoz

1 diş sarımsak

Fındık büyüklüğünde zencefil

1/2 çay kaşığı kimyon, zerdeçal ve kekik

1 tatlı kaşığı üzüm çekirdeği

Yarım limon suyu

Tüm malzemeleri bir bardak temiz su ile blenderda karıştırarak taze şekilde tüketin.