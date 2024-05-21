Bu okulda 556 yıldır kesintisiz eğitim veriliyor

"BİRKAÇ KEZ RESTORASYON YAPILDI"

Okulun Müdür Yardımcısı Ömer Kadri Bozeli, bu binada 556 yıldır kesintisiz eğitim verildiğini söyleyerek, "Burası, tarihi bir bina ve 1468'de Hocailyaszade tarafından vakfedilmiş. O günden bugüne kadar büyük afet ve depremler haricinde eğitim-öğretim devam etti.