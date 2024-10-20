Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Banka hesaplarınız boşaltılabilir

Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Banka hesaplarınız boşaltılabilir

Google Play Store'da yer alan ve bankacılık bilgilerinizi çalan 5 tehlikeli uygulama tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2024 Pazar, 19:32
Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Banka hesaplarınız boşaltılabilir

Akıllı telefon​ kullanıcılarını tehdit eden yeni bir gizlilik tehlikesi ortaya çıktı. Mobil cihazlarından bankacılık​ işlemleri yapanları hedef alan kötü amaçlı uygulamalar olduğu belirtildi.

Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Banka hesaplarınız boşaltılabilir

ThreatFabric'in raporuyla Google Play Store​'dan kaldırılan söz konusu uygulamaları, cihazınızda yüklüyse hemen silmeniz gerekiyor.

Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Banka hesaplarınız boşaltılabilir

Yayımlanan raporda, banka bilgilerinizi çalmayı amaçlayan ve Antsa trojanı içeren 5 uygulama tespit edildi. Listede adı geçen uygulamaların, "Cihaz Ele Geçirme (DTO)" özelliğiyle telefonunuzu tamamen kontrol edebildiği belirtildi.

Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Banka hesaplarınız boşaltılabilir

Ayrıca bilgilerinizi ele geçirerek banka hesaplarınıza erişebildiği ve ciddi maddi kayıplara yol açabildiği bildirildi.

Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Banka hesaplarınız boşaltılabilir

Google Play Store'dan kaldırılmadan önce 150-200 bin kez indirildiği tahmin edilen bu uygulamalar şu şekilde sıralanıyor:

Phone Cleaner / File Explorer

PDF Viewer - File Explorer

PDF Reader - Viewer & Editor

Phone Cleaner: File Explorer

PDF Reader: File Manager

Google Play Store tehlikeli uygulama Banka hesabı

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