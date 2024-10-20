Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Banka hesaplarınız boşaltılabilir
Google Play Store'da yer alan ve bankacılık bilgilerinizi çalan 5 tehlikeli uygulama tespit edildi.
Akıllı telefon kullanıcılarını tehdit eden yeni bir gizlilik tehlikesi ortaya çıktı. Mobil cihazlarından bankacılık işlemleri yapanları hedef alan kötü amaçlı uygulamalar olduğu belirtildi.
ThreatFabric'in raporuyla Google Play Store'dan kaldırılan söz konusu uygulamaları, cihazınızda yüklüyse hemen silmeniz gerekiyor.
Yayımlanan raporda, banka bilgilerinizi çalmayı amaçlayan ve Antsa trojanı içeren 5 uygulama tespit edildi. Listede adı geçen uygulamaların, "Cihaz Ele Geçirme (DTO)" özelliğiyle telefonunuzu tamamen kontrol edebildiği belirtildi.
Ayrıca bilgilerinizi ele geçirerek banka hesaplarınıza erişebildiği ve ciddi maddi kayıplara yol açabildiği bildirildi.
Google Play Store'dan kaldırılmadan önce 150-200 bin kez indirildiği tahmin edilen bu uygulamalar şu şekilde sıralanıyor:
Phone Cleaner / File Explorer
PDF Viewer - File Explorer
PDF Reader - Viewer & Editor
Phone Cleaner: File Explorer
PDF Reader: File Manager
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