Bu yollardan geçmek büyük cesaret ister: Dünyanın en tehlikeli 8 karayolu

Karayolları, dünya genelinde ulaşımın en önemli bileşenlerinden biridir. Ancak bazı yollar, coğrafi yapıları, iklim koşulları ve inşa zorlukları nedeniyle tehlikeleriyle ünlüdür. Bu yollar, sürücüler için adrenalin dolu bir deneyim sunarken, aynı zamanda ciddi riskler taşır. İşte, dünyanın en tehlikeli karayollarını ve onları bu kadar tehlikeli yapan özellikleri...