Bu yöntemler güneş lekelerini hızlıca ortadan kaldırıyor: Güneş lekelerine 5 doğal çözüm

5. BAL VE TARÇIN

Bal, cildi nemlendirir ve yenilerken, tarçın antiseptik özellikleri sayesinde cilt sağlığını korur. Bu ikili, güneş lekelerini hafifletmek için kullanılabilir.

Uygulama:

Bir çay kaşığı bal ile yarım çay kaşığı tarçını karıştırın. Karışımı güneş lekelerinin üzerine sürün ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra cildinizi ılık suyla yıkayın. Haftada birkaç kez uygulayabilirsiniz.