Güneş lekesi nedir? Güneş lekesi nasıl geçer?

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 00:00

Yaz ayları güneş lekelerinin en yoğun olduğu dönemdir. Güneşte korunmasız olarak çok fazla kalmaktan meydana gelen güneş lekeleri çoğunlukla yüz, omuz, boyun, el ve ve üst sırt gibi bölgelerde görülür.

Güneşten gelen UV ışınları, cildin belirli bir bölgesinde daha fazla melanin üretimine sebep olduğu için o bölgede koyu lekeler oluşur. Güneş maruz kaldıktan sonra cildinizde belirli bir süre geçmesine rağmen açılmayan bölgesel koyu lekeler varsa, güneş lekesine dönüşmüş olabilir. Güneş lekelerinin tedavisi kolaydır fakat bir dermatoloğa görünmek şarttır çünkü ciltte görülen bazı renk değişimleri cilt kanserinin habercisi olabilir.

GÜNEŞ LEKELERİ NASIL GEÇER?

İlk olarak dermatoloğa gidip ‘wood’ ışığı muayenesi yaptırabilir böylece lekenin deride hangi katmanda olduğunu öğrenebilirsiniz. Doktorunuz size bu doğrultuda bir tedavi yöntemi sunacaktır.

Tıbbi tedavi yöntemleri şu şekilde...

KİMYASAL PEELİNG UYGULAMASI

Kimyasal peeling, güneş lekelerinden kurtulmak için etkili bir yöntemdir çünkü derinin üst tabakasının soyulması yöntemiyle yapılan tedavi cildin fazla ürettiği melanin miktarını azaltmaya yardımcı olur. Peeling amacıyla kullanılan ürünler, alfa hidroksi asitler (AHA), fenol, beta hidroksi asitler, kojik asitler ve salisilik asitlerdir. 4-8 seans arasında uygulanan tedavinin yan etkileri, kızarıklık, kabuklanma ve deride hassasiyettir. Bu etkiler de 3-10 günde azalmaya başlamaktadır.

LAZERLİ PİGMENTASYON TEDAVİSİ

Güneş lekelerinden kurtulmak için bir başka yöntem olan lazer tedavileri deriye rengini veren maddelerden biri olan melanin pigmentlerini yok edebilmektedir. Lekelerin tamamen yok olabilmesi için gerekli olan uygulama süresi ve seans sayısı hastanın lekelerinin yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ortalama 6-8 haftada bir seans olacak şekilde, ihtiyaç durumuna göre seans sayısı ayarlanabilir. Yan etkiler arasında ağrı, hassasiyet, ödem ve deride renk kaybı yer almaktadır.

KRİOTERAPİ

Dondurma tedavisi olarakta bilinen krioterapi; likid nitrojen veya karbondioksit karı ile uygulanabilmektedir. Pigmentasyonları azaltma özelliği vardır. Seans sayısı hastalığın derecesine göre değişiklik göstermektedir. İşlem sonrası soğuk uygulanan bölgelerde sıvı toplanması, şişlik ve ağrı oluşması normal reaksiyonlardır. Bu etkiler 4 – 5 gün içerisinde ortadan kalkmaktadır.

MEZOTERAPİ

Tedaviden maksimum fayda sağlamayı vadeden mezoterapi, vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin tek başlarına ya da genellikle karışım halinde derinin orta tabakasına mikroenjeksiyon yöntemiyle direkt problemli bölgeye verilmesidir. Tedavinin etkisi hastanın cildine bağlı olmakla birlikte ortalama 2. veya 3. seanstan sonra görülmeye başlanır.

Editör notu: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurulması gerekmektedir.

